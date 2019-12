Nach der Abstimmung für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump im Repräsentantenhaus hat sich der Streit zwischen Republikanern und Demokraten nun in den Senat verlagert, die Parlamentskammer, in der letztendlich über das sogenannte Impeachment entschieden wird. Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, hat seine Kollegen vor einer Amtsenthebung Trumps gewarnt.

Die am Mittwochabend mit der demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus verabschiedeten Anklagepunkte gegen den Präsidenten nannte er nicht verfassungsgemäß. Sie seien die "am wenigsten gründlichen und unfairsten" in der modernen Geschichte. Sollte der Senat den Anklagepunkten zustimmen, könnten Amtsenthebungsverfahren künftig zum politischen Alltag gehören, so McConnell. Beim Verfahren im Senat könne es nur ein Ergebnis geben, das der Verfassungsfeindlichkeit der Anklagepunkte gerecht werde. Bereits zuvor hatte McConnell angekündigt, das Verfahren im Senat eng mit dem Weißen Haus abzustimmen. Der einflussreiche Senator steht fest hinter Trump: "Ich bin kein unparteiischer Geschworener", sagte er. Es sei Pflicht des Senats, die "schlampige" Arbeit des Repräsentantenhauses zu korrigieren.

Der Minderheitsführer der Demokraten, Chuck Schumer, warf McConnell im Gegenzug vor, den "unfairsten Impeachment-Prozess in der modernen Geschichte der USA" zu planen. McConnell habe nicht die Absicht, ein faires Verfahren zu führen, unparteiisch zu handeln und sich an den Fakten zu orientieren, kritisierte Schumer. Weiterhin bekräftigte er die Forderung, dass im Senat hochrangige Mitarbeiter des Präsidenten gehört werden müssten. Schumer will erreichen, dass unter anderem Trumps geschäftsführender Stabschef Mick Mulvaney, dessen Berater Robert Blair und der entlassene Sicherheitsberater John Bolton aussagen – eine Forderung, die McConnell bereits abgelehnt hat. McConnell kontrolliert qua Amt den Ablauf des Amtsenthebungsprozesses.

Republikaner stehen geschlossen hinter Trump

Dabei führt McConnell die Linie der republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus auch im Senat weiter. Am Vorabend hatten die Republikaner geschlossen gegen die Amtsenthebung gestimmt, während es bei den Demokraten einzelne Abweichler gegeben hat. Trump wertete das Stimmverhalten seiner Parteifreunde als Zeichen der Geschlossenheit: "100 Prozent der republikanischen Stimmen. Das ist, worüber die Leute reden. Die Republikaner sind vereint wie nie zuvor!", schrieb er auf Twitter. Vor Anhängern nannte er bei einer Veranstaltung, die parallel zur Abstimmung im Repräsentantenhaus lief, das Impeachmentverfahren erneut eine "Hexenjagd", das Weiße Haus verurteilte es als "verfassungswidrige Farce".



Indessen verzögert sich das Verfahren, von dem bisher erwartet wurde, dass es im Senat bereits Anfang Januar stattfinden wird. So sagte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi von der Demokratischen Partei, die den Amtsenthebungsprozess auch initiiert hatte, das Repräsentantenhaus werde die beschlossenen Anklagepunkte nicht unmittelbar an den Senat übermitteln, sondern zunächst abwarten, wie das genaue Prozedere dort aussehen werde.



Denn obwohl McConnell eine Vorladung der von den Demokraten geforderten Zeugen abgelehnt hat, könnten sie dennoch vor dem Senat aussagen: Mit einer einfachen Mehrheit, für welche die Demokraten einige republikanische Senatoren überzeugen müssten, könnte die Entscheidung revidiert werden. Doch auch das Gegenteil ist denkbar: Trump hat in der Vergangenheit gefordert, im Senat unter anderem den früheren Vizepräsidenten Joe Biden, dessen Sohn Hunter, den anonymen Informanten in der Ukraine-Affäre sowie demokratische Spitzenpolitiker als Zeugen vorzuladen. Führende republikanische Senatoren halten das allerdings für zu riskant.

Eine Amtsenthebung ist sehr unwahrscheinlich

Das Amtsenthebungsverfahren begann aufgrund der Vorwürfe der Demokraten, Trump habe sein Amt zu persönlichen Zwecken missbraucht und anschließend diesbezügliche Ermittlungen des Kongresses behindert. Hintergrund ist die Ukraine-Affäre: Zeugenaussagen zufolge hat Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit der Sperrung von bereits zugesagter Militärhilfe von insgesamt 400 Millionen US-Dollar unter Druck setzen wollen, um in der Ukraine Ermittlungen gegen seinen innenpolitischen Herausforderer Joe Biden zu forcieren, dessen Sohn für ein ukrainisches Gasunternehmen gearbeitet hatte. Eine vom Weißen Haus veröffentlichte Mitschrift eines Telefonats zwischen Trump und Selenskyj sowie Aussagen von Diplomaten und Sicherheitsbeamten bestätigten die Vorwürfe.



Trotz der gegen Trump sprechenden Beweislage gilt eine Amtsenthebung als extrem unwahrscheinlich: Da hierfür eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Senat nötig ist, müssten die Demokraten 20 republikanische Senatoren davon überzeugen, gegen Trump zu stimmen. Aufgrund der hohen Beliebtheitswerte des Präsidenten bei den republikanischen Wählerinnen und Wählern ist davon nicht auszugehen. Im Hinblick auf die nahende Präsidentschaftswahl 2020 könnte das Verfahren Trump sogar nützen, um seine Anhänger zu mobilisieren.