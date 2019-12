Als dritter Präsident in der Geschichte der USA muss sich Donald Trump einem Amtsenthebungsverfahren im US-Senat stellen. Mit 230 zu 197 Stimmen votierte das von den Demokraten dominierte US-Repräsentantenhaus für den Anklagepunkt des Amtsmissbrauchs in der Ukraine-Affäre. Ebenso stimmte eine Mehrheit für den Anklagepunkt der Behinderung des Kongresses. Dennoch bezweifeln internationale Medien, dass es zu einer Amtsenthebung kommt. Sie prognostizieren vielmehr, dass das Verfahren den Demokraten letztlich im Wahlkampf schaden wird.



"Ob ein Verfahren im Senat nun zu Herrn Trumps Verurteilung und Amtsenthebung führt oder nicht, er hat die Anklage verdient, die zuvor nur gegen zwei andere amerikanische Präsidenten erhoben wurde. Die beiden Impeachment-Vorwürfe stärken essenzielle Normen unserer Demokratie: dass Präsidenten ihre Macht nicht nutzen dürfen, um politische Gefälligkeiten von ausländischen Regierungen zu erpressen, und dass sie die Kontrolle durch den Kongress nicht weitgehend ablehnen dürfen. Dass Herr Trump jegliches Fehlverhalten abgestritten hat, macht das Eingreifen des Repräsentantenhauses umso notwendiger", schreibt die US-amerikanische Washington Post.

Die britische The Times bemerkt dagegen: "Die immer neuen Enthüllungen über ein Gespräch Trumps mit einem ausländischen Regierungschef, der amerikanischen Wählern nahezu unbekannt ist, hatten kaum Einfluss auf die Meinungsumfragen. (...) Die Demokraten könnten sich durchaus mit dem Versuch verrechnet haben, dieses Mittel für ihren Wahlkampf im Jahr 2020 zu nutzen. Viele Wähler sehen Wahlen als den folgerichtigen Zeitpunkt an, Streitigkeiten auszutragen. Und Trumps Basis wird das Impeachment-Verfahren als erneuten Versuch des Washingtoner Establishments betrachten, ihren Champion in Schwierigkeiten zu bringen."



Auch die österreichische Zeitung Die Presse glaubt nicht, dass das Verfahren den Demokraten nützen wird. "Irritiert das seine Anhänger? Sie sehen ihn als Opfer eines Machtkomplotts. (...) Fairer als ein Impeachment Trumps, das sich noch als fataler taktischer Fehler erweisen könnte, wäre sicherlich eine Abwahl bei der Präsidentenwahl am 3. November 2020 gewesen."



"Zwei Amerikas stehen sich gegenüber"

Weiter konstatiert die italienische Zeitung La Repubblica eine tiefe Spaltung des Landes: "Zwei Amerikas stehen sich gegenüber. Die eine Hälfte der Menschen glaubt, dass im Weißen Haus ein schuldiger Krimineller sitzt, der die Verfassung verletzt hat – unwürdig, die Nation zu repräsentieren und zu regieren. Die andere Hälfte meint, dass das Impeachment eine politische Revanche ist, eine Rache, um die Wahl von 2016 ungültig zu machen. Die älteste und mächtigste der westlichen liberalen Demokratien ist in eine Krise gestürzt, die nicht nur Politik und Verfassung betrifft, sondern auch (...) den öffentlichen Diskurs und den Raum für den zivilen Dialog erfasst hat."

Die französische Regionalzeitung La Voix du Nord kommentiert das Amtsenthebungsverfahren sowie den darauf folgenden Brief von Trump an die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, wie folgt: "Sein Wutpamphlet hat Donald Trump sicher geholfen, Dampf abzulassen. Es ändert aber nichts daran, dass er der dritte Präsident der Vereinigten Staaten ist, der mit einem Impeachment-Verfahren konfrontiert ist."