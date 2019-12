Das irakische Parlament hat ein neues Wahlgesetz gebilligt. Monatelang waren Demonstrierende im ganzen Land gegen Misswirtschaft und Korruption auf die Straße gegangen und hatten eine Reform des Wahlrechts gefordert. Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi war wegen der Massenproteste zurückgetreten.

Das neue Gesetz sieht vor, dass Wählerinnen und Wähler für einzelne Kandidierende stimmen können. Bislang müssen sie aus Listen der Parteien auswählen. Außerdem werden neue Wahlbezirke geschaffen.

Seit Anfang Oktober protestieren Menschen im Irak gegen die Regierung. Der vom Parlament gewählten Menschenrechtskommission zufolge wurden bei den Protesten bisher mehr als 480 Menschen getötet und mehr als 20.000 verletzt.

Schließlich wurde der Druck so groß, dass Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi vergangenen Monat zurücktrat. Er wird wohl noch so lange geschäftsführend im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist. Noch am Sonntag gingen Tausende Menschen in Bagdad und anderen Teilen des Iraks auf die Straße. Sie forderten die Ernennung eines unabhängigen Regierungschefs.