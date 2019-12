In der Diskussion über eine Aufnahme minderjähriger Geflüchteter aus griechischen Lagern hat der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn davor gewarnt, dass nur einzelne Staaten wie Deutschland Menschen aufnehmen. "Ein Alleingang einiger weniger Staaten reicht nicht aus", sagte er dem Spiegel. "Sonst kommen wir in dieser Frage nie grundsätzlich voran."

Bei den unbegleiteten Minderjährigen in den griechischen Lagern gehe es um höchstens 4.000 Menschen, sagte Asselborn. "Für jede Million Einwohner der EU sind das genau neun Menschen. Ihre Aufnahme ist für niemanden ein Kraftakt, wenn alle Staaten mitziehen." Mindestens drei Viertel der Betroffenen auf den griechischen Inseln hätten Anspruch auf Asyl. "Diese Menschen sind nicht nach Griechenland gekommen, sondern in die EU. Und die EU muss dieses Problem auch lösen."

Solidarität in den Haushalt miteinbeziehen

Wenn sich einzelne Mitgliedsländer in Fragen elementarer Menschlichkeit ausklinkten, dann werde das "stark negative Auswirkung" auf den nächsten EU-Haushalt haben, sagte Asselborn. Die EU sei eine Gemeinschaft mit gemeinsamen Interessen. "Deshalb muss neben der Rechtsstaatlichkeit auch die Solidarität in Fragen wie der Asylpolitik in die Verhandlungen um den nächsten Haushalt einbezogen werden."



Die Europäische Union wird sich seit Jahren nicht einig über eine gleichmäßigere Verteilung ankommender Migrantinnen und Migranten. Grünenchef Robert Habeck hatte die Bundesregierung aufgefordert, bis zu 4.000 Kinder von den griechischen Inseln zu holen – auch ohne europäischen Konsens. Auf den Inseln im Osten der Ägäis sind nach griechischen Angaben etwa 40.000 Menschen untergebracht, obwohl nur Platz für rund 7.500 Menschen ist.

Vor allem Politikerinnen und Politiker von Union und FDP stellten sich gegen Habecks Vorschlag. FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sagte der Welt eine "PR-Aktion kurz vor Weihnachten hilft nicht, das Fluchtproblem verantwortungsvoll zu lösen". Der SPD-Politiker Ralf Stegner bezeichnete den Streit als "berechtigte Debatte über europäische Humanität". Zumindest die allein gebliebenen Kinder und Jugendlichen aus den katastrophalen Zuständen in den Flüchtlingslagern zu befreien, "wäre jedenfalls eher mit der Weihnachtsgeschichte vereinbar als der Kommerz", schrieb Stegner auf Twitter.