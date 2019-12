Der Deutsche Jens Söring wird offenbar in der kommenden Woche nach Deutschland abgeschoben. Das berichtet Spiegel Online. Demnach teilte die amerikanische Einwanderungsbehörde ICE den deutschen Behörden mit, dass man Söring am Montagabend in eine Linienmaschine nach Frankfurt am Main setzen werde.

Söring saß fast 30 Jahre in den USA in Haft. Der damals 18-Jährige soll 1985 in Bedford County in Virginia die Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom erstochen haben. Das junge Paar flüchtete aus den USA und wurde später in Großbritannien festgenommen. Söring, der die Morde bestreitet, wurde 1990 nach seiner Überstellung an die USA wegen zweifachen Mordes zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. Auch die inzwischen 55 Jahre alte Kanadierin Haysom wird nun freigelassen und abgeschoben.



Söring hatte die Tat zunächst gestanden, dies aber später widerrufen. Das Geständnis habe er nur abgelegt, um seine Freundin – nach seinen Angaben die wahre Täterin – vor der Todesstrafe zu bewahren. Er sei fälschlicherweise davon ausgegangen, als Sohn eines deutschen Diplomaten diplomatische Immunität zu genießen.



Das zuständige Gremium im US-Bundesstaat Virginia hatte im November entschieden, Söring auf Bewährung freizulassen und abzuschieben. Derzeit sei der heute 53-jährige Diplomatensohn weiterhin in Auslieferungshaft.

Laut Spiegel Online verläuft die Abschiebung zivil: Von einer Haftanstalt der Einwanderungsbehörde in Virginia werde Söring zwar zum Flughafen begleitet, kann aber ohne Begleitung in einer Linienmaschine nach Deutschland fliegen. In die USA darf Söring anschließend nie wieder einreisen. In Deutschland wird Söring nicht erneut strafrechtlich verfolgt, da er seine Haftstrafe bereits in den USA abgesessen hat.