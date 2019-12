Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat angekündigt, bereits Anfang des Jahres zurücktreten zu wollen. "In den Anfangsmonaten des neuen Jahres wird ein neuer Labourvorsitzender gewählt und dann werde ich abtreten", sagte Corbyn. Allerdings entscheide das Führungsgremium der Partei über den genauen Zeitpunkt. Die Beratungen darüber sollen "in nächster Zukunft" stattfinden.

Wenige Stunden zuvor hatte er gesagt, dass er als Parteichef den nun beginnenden Reflexionsprozess von Labour begleiten will. Er werde die Partei aber in keinen Wahlkampf mehr führen.



Bei der Parlamentswahl am Donnerstag hatte Labour rund ein Viertel seiner Mandate verloren. Nach der Auszählung aller Wahlkreise stellt die Partei künftig 203 Abgeordnete. Das sind so wenige wie seit mehr als 80 Jahren nicht. Die konservativen Tories hingegen konnten die absolute Mehrheit zurückgewinnen. Dem Endergebnis zufolge kommt die Partei auf 365 Mandate. Premierminister Boris Johnson kann somit voraussichtlich seinen Brexit-Kurs umsetzen und Großbritannien am 31. Januar aus der EU führen.

"Ich habe alles getan, um diese Partei zu führen"

Verantwortung für die Niederlage will Corbyn allerdings nicht übernehmen. "Ich habe alles getan, um diese Partei zu führen, ich habe alles getan, um unsere Programme zu entwickeln, und seit ich Parteichef geworden bin, hat sich die Mitgliederzahl verdoppelt", sagte er.

In der Vergangenheit hatte es Corbyn vermieden, seine eigene Haltung zum Brexit klar zu äußern. Im Wahlkampf hatte er betont, er wolle neutral bleiben. Nun begründete er diese Strategie mit den Präferenzen seiner Wähler: Es gebe diejenigen, die den Austritt Großbritanniens aus der EU wollten, und solche, die Mitglied in dem Staatenbund bleiben wollten. "Meine ganze Strategie war es, die Hand über diesen Brexit-Graben hinweg auszustrecken und die Menschen zusammenzubringen", sagte Corbyn.