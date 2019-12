Die polnische Justiz hat die Suspendierung eines Richters aufgehoben, der die umstrittenen Justizreformen der nationalkonservativen Regierung infrage gestellt hatte. Die Disziplinarkammer des obersten polnischen Gerichts verwarf die Suspendierung von Paweł Juszczyszyn. Für ihn waren zu Monatsbeginn landesweit Tausende Menschen auf die Straße gegangen.

Juszczyszyn hatte bei der Prüfung einer Berufung in der ostpolnischen Stadt Olsztyn (Allenstein) die Unabhängigkeit des Richters infrage gestellt, der das ursprüngliche Urteil gefällt hatte. Dieser Richter war vom neu gegründeten Nationalen Justizrat ernannt worden. Kritiker werfen dem Gremium mangelnde Unabhängigkeit vor. Juszczyszyn wurde nach einem Disziplinarverfahren Ende November vom Dienst suspendiert.

Ein am vergangenen Freitag vom polnischen Parlament verabschiedetes Gesetz sieht Sanktionen gegen Richter vor, die die umstrittene Justizreform kritisieren. In bestimmten Fällen können Richter sogar ihres Amtes enthoben werden. Die Regierungspartei PiS gibt an, mit der Justizreform gegen Korruption vorgehen zu wollen. Kritiker sehen durch die Neuregelung aber die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr.

Die EU-Kommission geht seit Anfang 2016 gegen mehrere Justizreformen in Polen vor. Die EU wirft der polnischen Regierung vor, die Unabhängigkeit der Justiz systematisch zu beschränken und die Gewaltenteilung zu beeinträchtigen.