"We are fighting! For your Children!" riefen die Demonstrierenden in Madrid, bevor man sie vom Gelände des Klimagipfels eskortierte. Sie trommelten auf Töpfe, hüpften und sangen. Drinnen im Plenum, nur ein paar Hundert Meter entfernt, sprach gerade UN-Generalsekretär António Guterres. Es war Mittwoch, Tag neun der Klimakonferenz. Um Fortschritte zu erzielen, blieben den Unterhändlern nur noch zwei Tage.

"Das vereinigte Volk wird niemals besiegt werden!", riefen die Aktivistinnen und Aktivisten, der Titel eines berühmten Liedes aus dem chilenischen Widerstand gegen die Pinochet-Diktatur der Siebziger- und Achtzigerjahre. Dann kamen die Sicherheitskräfte. Die Protestierenden wurden rausgeworfen, weil sie die Regeln auf dem Gelände des Klimagipfels gebrochen hatten.



Am Donnerstag ließ man sie wieder rein – nachdem die NGOs bis in die Morgenstunden mit dem UN-Klimasekretariat über die Bedingungen ihrer Rückkehr verhandelt hatten. Die Gründe des Protests aber haben sich auch 24 Stunden nach ihrer Rückkehr um keinen Deut verändert. Denn um strengere Emissionsziele geht es in Madrid nur am Rande. Die Aktivisten aber verlangen, dass die großen Emittenten ihren Treibhausgasausstoß möglichst schnell und möglichst radikal senken. Sie sagen: Die wirklich wichtigen Dinge werden auf dieser Klimakonferenz gar nicht besprochen. Tatsächlich wäre es für den weltweiten Klimaschutz entscheidend, dass die Unterzeichnerstaaten des Pariser Klimaabkommens ihre nationalen Klimaziele möglichst bald verbessern. Tun sie das nicht, dann landet die Welt statt bei zwei Grad Erwärmung eher bei drei Grad oder mehr – und im kommenden Jahr ist Deadline, um die neuen Ziele einzureichen.

Ursprünglich wollte Chile, das in diesem Jahr die Präsidentschaft der Klimakonferenz innehat, mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn die chilenische Regierung in Madrid ein strengeres Ziel vorlegen würde, dann würden andere Länder folgen, hoffte Umweltministerin Carolina Schmidt. Doch wegen der Proteste zu Hause musste sie ihr Vorhaben ins kommende Jahr verschieben.

Schwache Hoffnung EU

So wurde in Madrid der Green Deal der EU-Kommission bereits als Hoffnungszeichen gesehen, noch bevor klar war, ob die Staats- und Regierungschefs ihm überhaupt zustimmen würden. Kurz vor Ende der Konferenz debattierten die Delegierten des Klimagipfels dann über die genaue Wortwahl einer politischen Erklärung, die noch einmal alle daran erinnern soll, dass sie sich im kommenden Jahr dann aber tatsächlich anstrengen müssen. Den Umweltaktivisten ist das viel zu wenig.

Im zweiten strittigen Punkt des Gipfels geht es um weltweite Kohlenstoffmärkte, vorgesehen in Artikel sechs des Pariser Abkommens. An sie knüpfen sich besonders viele offene Fragen. Die Details sind kompliziert, viel ist zu bedenken. Doch je nachdem, auf welche Antworten sich die Delegierten am Ende einigen: Ob durch das Pariser Abkommen das Zwei- oder gar 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann, hängt ganz entscheidend von Artikel sechs ab.

Geldmacherei oder Klimaschutz?

Der sieht im Wesentlichen zwei Möglichkeiten vor: Eine Vernetzung der weltweiten Emissionsmärkte unter dem Dach der UN – was wohl das kleinere Problem darstellt – und einen bilateralen Handel, in dem Investoren beispielsweise durch Aufforstung Kohlenstoffzertifikate generieren und dann damit Handel treiben können. Im Unterschied zum Emissionshandel gibt es bei diesen Kohlenstoffmärkten keine Obergrenze für den CO2-Ausstoß.



Schwellenländer wie Brasilien haben ein großes Interesse an Artikel sechs, weil sie auf Geld hoffen, etwa für Waldschutzprojekte. Industrieländer wie Deutschland wollen ihn, weil sie ihre Emissionsziele wohl nur erreichen können, wenn sie im Ausland Zertifikate kaufen. Aber das Klima hat nur dann etwas davon, falls lediglich ein Handelspartner die vermiedenen Emissionen gutschreiben kann – und in Madrid fordert Brasilien, Doppelbuchungen zuzulassen, im Konferenzjargon double accounting genannt. Andere Länder, beispielsweise Australien, wollen alte Emissionsrechte aus der Zeit des Kyoto-Protokolls ins Regelwerk des Paris-Abkommens übertragen und damit mehr als die Hälfte ihrer Klimaziele erfüllen. Delegierte aus besonders Staaten, die der Klimawandel besonders hart trifft, sind darüber empört.