Auf der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen ziehen sich die Verhandlungen weiter in die Länge. Die Textentwürfe, an denen über Nacht gearbeitet wurde und die am Samstagvormittag veröffentlicht wurden, kritisieren Umweltschützer als deutlich zu schwach.

Der Gipfel sollte eigentlich am Freitagabend zu Ende gehen, wurde aber verlängert. Seit mehr als zehn Tagen wird in Madrid über das Klima verhandelt. 196 Staaten und die EU arbeiten dabei an der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, mit dem die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad begrenzt werden soll. Die derzeitigen Fortschritte der Staaten reichen dafür nach Ansicht von Expertinnen und Experten aber längst nicht aus.

Im kommenden Jahr sollen die Staaten verbesserte nationale Klimaschutzpläne bis 2030 vorlegen und in Madrid soll das vorbereitet werden. Die Staaten verhandeln unter anderem, wie Klimaschäden etwa durch Dürren und Stürme ausgeglichen werden. Vor allem die ärmeren und schon jetzt stark von Extremwettern betroffenen Staaten fordern, dass dazu in der Abschlusserklärung des Gipfels noch einmal nachdrücklich aufgefordert wird. Ein weiterer Streitpunkt ist, wie CO2-Verschmutzungsrechte international gehandelt werden sollen.

Vorlage ist "unglaublich schwach"

Ob der Gipfel von Madrid als Erfolg gelten kann, entscheidet sich vor allem an drei Fragen: Wie nachdrücklich werden Vertragsparteien des Pariser Abkommens in der Abschlusserklärung aufgefordert, im kommenden Jahr ihre Klimapläne zu verbessern? Sind die Regeln für den Handel mit den Verschmutzungsrechten ausreichend streng, um Schlupflöcher zu vermeiden? Und gibt es verlässliche Finanzzusagen für die Reparatur von Klimaschäden?

Der neue Text enthält nun lediglich eine Erinnerung daran, dass die nationalen Klimaschutzpläne laut Pariser Abkommen im Jahr 2020 verbessert werden müssten, und betont die Dringlichkeit der Lage. Im morgendlichen Plenum lehnten ihn aber mehrere Delegationen in ungewöhnlich starken Worten ab, unter ihnen die Vertreter Spaniens, Costa Ricas, Norwegens, der Schweiz und Kolumbiens.



Auch die Vertreter von Umweltorganisationen übten harsche Kritik. Die Klimaexpertin Ann-Kathrin Schneider von der Umweltorganisation BUND nannte die Vorlage "unglaublich schwach". Der Direktor der Klimainitiative des World Resources Institute David Waskow sagte: "Wenn dieser Text akzeptiert wird, hat die Koalition für wenig Ehrgeiz gewonnen." Greenpeace-International-Chefin Jennifer Morgan nannte die Textentwürfe "absolut inakzeptabel" und sagte: "Die chilenische Präsidentschaft hatte genau eine Aufgabe und zwar, die Integrität des Pariser Abkommens zu schützen und zu verhindern, dass es von Zynismus und Gier in Stücke gerissen wird. Und im Moment scheitert sie daran." Entwicklungsorganisationen kritisierten die Textpassagen zu Finanzfragen. "Es scheint also, dass diese COP ohne Unterstützung für die Menschen endet und sie allein gelassen werden", sagte Harjeet Singh von Action Aid.



Um in den Klimaverhandlungen Druck zu machen, haben Deutschland und andere Staaten am Ende der Verhandlungen Mindeststandards für den internationalen Handel mit Verschmutzungsrechten gefordert. Unter anderem heißt es darin, dass der Schutz der Umwelt gewährleistet sein müsse und der Handel auch wirklich dazu führen müsse, dass der weltweite Treibhausgasausstoß zurückgehe. Zudem fordern sie, dass es verboten ist, alte Zertifikate aus der Zeit vor dem Pariser Klimaabkommen weiterhin zu nutzen.

17 Staaten hatten sich dafür zusammengetan, neben Deutschland andere europäische Länder wie die Schweiz und Luxemburg, Schweden, Österreich und Dänemark. Mit dabei waren außerdem besonders von den Folgen des Klimawandels bedrohte Länder wie der südpazifische Inselstaat Vanuatu und die Marshallinseln. Angeführt wurde die Liste von Costa Rica, wo die Gruppe sich im Vorfeld des diesjährigen Klimagipfels erstmals zusammengetan hatte.

Wie soll es nach der Konferenz weitergehen?

Regeln für die internationale Zusammenarbeit festzulegen, ist eine der großen Aufgaben der diesjährigen Verhandlungen. Ziel ist es etwa, Ländern die Möglichkeit zu geben, Maßnahmen zur CO2-Minderung im Ausland zu finanzieren und sich die eingesparten Klimagase selbst anzurechnen. Umgekehrt können Länder, die ihre Ziele übererfüllen, Gutschriften verkaufen. Eigentlich stand das schon beim letzten Klimagipfel in Polen auf der Tagesordnung, aber weil man sich nicht einigen konnte, verschob man die Verhandlungen. Schulze sagte dazu, dass man die Verhandlungen und die Einigung lieber vertagen solle als einen faulen Kompromiss zu akzeptieren. "Selbst wenn wir das hier nicht abschließen können, dann ist das kein Scheitern der Konferenz", sagte die Umweltministerin.



Johan Rockström, einer der Chefs des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung forderte entschiedenes Handeln von der Staatengemeinschaft: "Wir müssen anerkennen, dass das Budget für Treibhausgase begrenzt ist – und die Zeit ebenso", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es brauche Staatschefs, Finanzminister, Handelsminister, Agrarminister und Energieminister als feste Teile des Prozesses, um eine internationale Klimapolitik einzuschlagen. "Die Klimakonferenzen sollten entweder reformiert werden, oder es muss zusätzlich noch viel mehr Initiativen und Zusammenarbeit außerhalb dieses Prozesses geben."