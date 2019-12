In Kroatien wird kurz vor dem Jahresende noch gewählt: Etwa 3,9 Millionen Wahlberechtigte können an diesem Sonntag über einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin abstimmen. Die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarović bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Ihre stärksten Herausforderer sind der nationalistische Sänger und Geschäftsmann Miroslav Škoro, der als unabhängiger Kandidat antritt, und der frühere sozialdemokratische Regierungschef Zoran Milanović.

Die 51-jährige Grabar-Kitarović war zuvor mehrere Jahre Außenministerin des Landes. Bis zu ihrer Wahl zur Staatspräsidentin vor vier Jahren war sie Mitglied der Kroatischen Demokratischen Union (HDZ). Kroatische Präsidenten müssen ihre Parteimitgliedschaft ablegen. Vorsitzender der HDZ ist der kroatische Premierminister Andrej Plenković.

In letzten Umfragen lagen Grabar-Kitarović und Sozialdemokrat Milanović etwa gleichauf vorne. Der parteilose Škoro folgte mit etwas Rückstand. Die anderen acht Kandidaten landeten abgeschlagen dahinter. Da voraussichtlich keiner der Kandidaten auf mehr als die Hälfte der Stimmen kommen wird, dürfte es am 5. Januar zu einer Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten kommen.



Das Präsidentenamt bringt im jüngsten EU-Land weitgehend repräsentative Aufgaben mit sich. Der Urnengang gilt aber als Stimmungstest vor den kroatischen Parlamentswahlen im Herbst. Erste Ergebnisse der Präsidentschaftswahl werden ab 21 Uhr erwartet.

Kroatien trat der Europäischen Union am 1. Juli 2013 bei. Ab Januar übernimmt das Land turnusgemäß für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Im Juli hatte Kroatien die Teilnahme am europäischen Wechselkursmechanismus beantragt. Ein Land muss mindestens zwei Jahre daran teilgenommen haben, ehe es den Euro einführt, derzeit wird in der Republik östlich der Adria noch mit dem Kuna bezahlt. Der Währungsgemeinschaft kann Kroatien frühestens 2023 beitreten.