Nach ersten Nachwahlbefragungen führt der frühere sozialdemokratische Ministerpräsident Zoran Milanović bei der Präsidentschaftswahl in Kroatien. Wie die Sender HRT und Nova TV zeigten, kam Milanović in der ersten Runde der Wahlen auf 29,58 Prozent der Stimmen. Er liegt damit vor der konservativen Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarović, die 26,38 Prozent der Stimmen erhielt und dem nationalistischen Sänger und Geschäftsmann Miroslav Škoro, der auf 24,1 Prozent kam.

Den ganzen Abend lang wird nun ausgezählt. Überhaupt nicht eingerechnet sind die Stimmen der 170.000 Wählerinnen und Wählern im Ausland. Diese könnten also entscheiden, auf wen Milanović in der Stichwahl am 5. Januar trifft.



Wahl gilt als Stimmungstest für die Parlamentswahlen

Zwar hat das Staatsoberhaupt Kroatiens hauptsächlich repräsentative Befugnisse, da die Regierungsgeschäfte vom Ministerpräsidenten geführt werden. Die Wahl gilt aber auch als Indikator für die Stärke des rechten und des linken Lagers vor den Parlamentswahlen im kommenden Jahr.

So würde eine Niederlage der ehemaligen Diplomatin Grabar-Kitarović die derzeitige konservative Regierung schwächen. Nach Einschätzung von Fachleuten wäre dies ein Rückschlag für den gemäßigten Regierungschef Andrej Plenković von der Mitte-rechts-Partei HDZ, die Grabar-Kitarović unterstützte.



Plenkovićs Regierung übernimmt am 1. Januar für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Die Präsidentschaftswahl ist zudem ein Stimmungstest vor der Parlamentswahl im kommenden Herbst.