Mexiko will sich juristisch gegen die verstärkten Kontrollen an seiner diplomatischen Vertretung in Bolivien zur Wehr setzen. Die Umstellung der Botschafterresidenz durch Agenten verletze internationale Verträge über den Schutz und die Rechte von Diplomaten und diplomatischen Einrichtungen, sagte Außenminister Marcelo Ebrard. Er kündigte eine Beschwerde beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag an. Das Vorgehen Boliviens bedrohe das Recht Mexikos, Ex-Regierungsbeamten Asyl zu gewähren.

Zudem beschwerte sich Mexiko über den Einsatz von Drohnen über der Botschafterresidenz. Der Staatssekretär für Lateinamerika, Maximiliano Reyes, sprach von einer "Belagerung" der Residenz und der Botschaft.



Das Außenministerium forderte die bolivianische Regierung auf, die Unverletzlichkeit der Botschaft zu gewährleisten: "Die mexikanische Regierung verlangt von Bolivien, dass es seine internationalen Verpflichtungen erfüllt, die Unverletzlichkeit der diplomatischen Missionen garantiert und die Politik der Angriffe einstellt", hieß es in einer Stellungnahme. Außerdem wurde die Geschäftsträgerin der bolivianischen Botschaft in Mexiko zu einem Gespräch ins Außenministerium bestellt.

In der Residenz des mexikanischen Botschafters in La Paz halten sich mehrere ehemalige Kabinettsmitglieder und Mitarbeiter des ehemaligen bolivianischen Präsidenten Evo Morales auf. Sie hatten dort Zuflucht gesucht, nachdem Morales am 10. November auf Druck des Militärs zurückgetreten war. Morales hatte sich zuvor trotz Vorwürfen des Wahlbetrugs zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt, was Massenproteste ausgelöst hatte. Nach seinem Rücktritt gewährte Mexiko Morales Asyl. Mittlerweile hält sich Morales in Argentinien auf. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor.

Nach Angaben eines mexikanischen Beamten handelt es sich bei den Menschen in der Residenz um mindestens neun hochrangige Beamte Boliviens, darunter Juan Ramón Quintana, ehemaliger Stabschef von Morales. Auch gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen Rebellion und Terrorismus vor.



Bolivien weist die Vorwürfe zurück

Nach dem Rücktritt Morales' übernahm in Bolivien eine Interimsregierung die Amtsgeschäfte. Die bolivianische Übergangsregierung von Präsidentin Jeanine Añéz wirft mindestens vier von Morales' ehemaligen Mitarbeitern Wahlbetrug vor. Sie begründete die starke Polizeipräsenz rund um die Botschaft mit Sicherheitsrisiken. Demnach gebe es Hinweise, wonach gewalttätige Anhänger Morales’ vorhätten, ehemalige Minister Morales aus der diplomatischen Vertretung zu holen.



Boliviens Präsidialsekretär Erick Foronda bestritt zudem, dass die Behörden die Bewegungsfreiheit der mexikanischen Diplomaten einschränkten. Die Polizeipräsenz an den diplomatischen Einrichtungen sei aus Sicherheitsgründen nach Berichten über geplante Demonstrationen erhöht worden.

Der bolivianische Vizeminister für öffentliche Sicherheit, Willson Santamaría, sagte, den Getreuen von Morales werde nicht erlaubt, das Land zu verlassen. "Wir haben die notwendigen Schritte unternommen, damit die Sicherheitskräfte jede Hilfe, jede Mittäterschaft bei der Unterstützung der Flüchtigen sofort verfolgen und aufdecken", hieß es.