Wenn es stimmt, dass man aus Niederlagen lernt, dann müsste die europäische Linke in den letzten Jahrzehnten ganz erstaunliches Wissen angesammelt haben. Und wenn sich aus historischen Niederlagen ganz besonders viel lernen lässt, dann sollte nach der Wahl zum britischen Unterhaus nun vieles klar erscheinen. Denn historisch war es, das Scheitern der Labourpartei bei der Wahl am vergangenen Donnerstag: Gegen einen der unpopulärsten Premierminister in der Geschichte des Vereinigten Königreichs erzielte die Sozialdemokratie das schlechteste Ergebnis seit 1935. Nur 32,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten für Labour. Die Konservativen regieren daher nun mit absoluter Mehrheit – obwohl sie das Land in eben jene Situation geführt haben, in der es sich befindet.

Dabei galt der Corbynismus – weniger die Person Corbyn selbst – vielen Strategen außerhalb Großbritanniens als aussichtsreichste, weil erkennbarste Variante einer Sozialdemokratie für das 21. Jahrhundert. Sein Scheitern ist eine Zäsur. Was lässt sich daraus lernen? Oder präziser: Wo ist die bessere Lehre keine Antwort, sondern eine Frage?

Die ökonomische Polarisierung ist gescheitert

Im Zentrum der Labourstrategie, die die Partei seit Corbyns Wahl zum Vorsitzenden verfolgt hat, stand eine Wette: Den Souveränitätskonflikt, den insbesondere die Tories zugespitzt hatten und der dem Brexit zugrunde lag, wollte Labour mit der Verteilungsfrage überwölben. Statt um ein "innen gegen außen" sollte es um ein "oben gegen unten" gehen; um Gemeinwohl vor Privatinteresse, um die Stärkung öffentlicher Güter statt um Austerität; um den Ausbau der Infrastruktur und die Demokratisierung der Wirtschaft.

Labours Programm und die zugrundeliegende Analyse war damit der schärfste Bruch, den eine sozialdemokratische Partei seit den späten Neunziger- und Nullerjahren vollzog: Der Staat, den die Sozialdemokraten auf ihrem "dritten Weg" beschnitten und verschlankt hatten, sollte wieder zu einer zentralen Instanz des öffentlichen Lebens werden.

Doch in der Brexit-Frage war die Labourwählerschaft in zwei Teile zerfallen. Jungen, hochgebildeten Remainern standen geringqualifizierte Brexiteers in den ehemaligen industriellen Zentren des Königreichs gegenüber. Die ökonomische Polarisierung war der Versuch, eine zerklüftete Anhängerschaft zu einen und die alte sozialdemokratische Wählerallianz wiederherzustellen. Unter einer maroden Infrastruktur, einer ausgedünnten Verwaltung, einer schlechten Gesundheitsversorgung und der ungleichen Verteilung des Reichtums würden schließlich alle leiden – Studenten, Krankenschwestern, Paketboten, Fließbandarbeiter und Kulturschaffende. Was den Brexit anging, verhielt sich Labour folglich bewusst uneindeutig, in Fragen der Ökonomie und Verteilung dafür umso entschiedener.

Die Strategie ist auf spektakuläre Weise gescheitert

Aber wo ein Land im Identitätskonflikt steckt, wo es um Souveränität, Nation und Zugehörigkeit geht, lässt sich mit einem ökonomisch zugespitzten Programm ganz offenbar keine Wahl gewinnen. Das ist die wichtigste Botschaft aus der britischen Unterhauswahl. Die Verteilung des Reichtums mögen zwar viele Menschen als ungerecht, womöglich sogar als skandalös empfinden, nicht aber als wahlentscheidend. Und die theoretisch vielfach begründete Strategie der Konfliktverschiebung – weg vom Kulturellen, hin zum Materiellen – die in den letzten Jahren viele Anhängerinnen und Anhänger fand und für manche die Basis für eine Wiederbelebung der Sozialdemokratie schien, diese Strategie führt empirisch ganz offensichtlich nicht zum Erfolg.

Gut möglich, dass ein solcher Ansatz stets zu formal und akademisch gedacht war, dass er die Fähigkeit von Politik und ihrer Kommunikation überschätzte, Diskurse derart fundamental zu verschieben. Andererseits: Was war der Brexit anderes als eine Diskursverschiebung durch die Politik?

Am Ende war der Corbynismus womöglich eine Strategie, die ihre gesellschaftlichen Voraussetzungen überschätzte. Damit aus der sozialen Lage eine politische Identität werden kann, braucht es, dies zeigt die Geschichte der Arbeiterbewegung, Orte der Vergemeinschaftung und kollektive Erfahrungen der Solidarität. Die Nation – das Kollektiv, an das die Tories appellierten – ist intuitiv und unmittelbar. Die Klasse, mit der Labour die Wahl gewinnen wollte, ganz offensichtlich nicht.

Bloß, wenn die Sozialdemokratie auf dem Feld der polarisierten Kulturkonflikte kaum etwas gewinnen kann und die ökonomischen Fragen nicht dazu taugen, eine Debatte zu verschieben – welche strategischen Optionen bleiben dann noch?