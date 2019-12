Der Universitätsprofessor und frühere Bildungsminister Hassan Diab soll neuer Regierungschef des Libanon werden. Präsident Michel Aoun habe den Vizepräsidenten der Amerikanischen Universität in Beirut mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt, teilte das Präsidialamt mit. Zuvor hatte sich eine Mehrheit aus 69 von 128 Abgeordneten im Parlament für Diab ausgesprochen. In seiner ersten öffentlichen Ansprache wendete sich Diab auch an die Demonstranten, die seit mehr als zwei Monaten gegen Misswirtschaft, Korruption und das politische System des Landes protestieren.

Er fühle ihren Schmerz, sagte Diab und sicherte zu, eine Regierung nach Beratungen mit den politischen Parteien sowie Vertretern der Protestbewegung zu formen. "Wir stehen vor einer nationalen Krise, die den Luxus von Personal- und Politikämpfen nicht erlaubt, sondern die nationale Einheit braucht." Der Libanon befindet sich seit Beginn der Demonstrationen in einer schweren politischen Krise.



Unterstützung der Hisbollah könnte zum Problem für Diab werden

Unter Ministerpräsident Saad Hariri, der Ende Oktober zurücktrat, war Diab von 2011 bis 2014 Bildungsminister. In der aktuellen Krise hatte Hariri lange darauf bestanden, eine mit Experten zu besetzende neue Regierung anzuführen, um die schwere Finanz- und Wirtschaftskrise des Landes anzugehen. Er und die sunnitischen Spitzen des Landes wollen Diab daher auch nicht unterstützen. Das könnte Diab die Regierungsbildung erschweren.

Allerdings wird Diab von der schiitischen Hisbollah-Bewegung gestützt. Für das politische System des Landes kann dies ein Problem bedeuten, da es auf das Gleichgewicht der sunnitischen und schiitischen Kräfte angewiesen ist. So sagte der Politikwissenschaftler Imad Salamey von der Amerikanisch-Libanesischen Universität, eine von der Hisbollah geprägte Regierung würde zu einer Spaltung zwischen Schiiten und Sunniten führen. Anders als Hariri hatte die Hisbollah darauf gepocht, die nächste Regierung müsse von allen großen Parteien des Landes – insbesondere der sunnitischen, christlichen und schiitischen – gestützt werden.



Außerdem könnte eine von der Hisbollah getragene Regierung international unter Druck geraten: Verbündete Libanons, wie etwa Frankreich, wollen das Land erst dann finanziell unterstützen, wenn ein reformorientiertes neues Kabinett gebildet wurde.



Diabs Wahl löst erneute Proteste aus

Die Proteste im Libanon hatten Mitte Oktober begonnen, auch bedingt durch die Wirtschaftskrise: Das libanesiche Pfund hatte massiv gegenüber internationalen Leitwährungen verloren, der Liquiditätsengpass verursachte Beschränkungen von Geldabhebungen. Zudem befindet sich die Infrastruktur in schlechtem Zustand. Demonstrantinnen und Demonstranten protestieren gegen Korruption, Misswirtschaft und soziale und wirtschaftliche Probleme wie chronische Stromausfälle und die Müllkrise. Mit 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gehört das Land zu den am höchsten verschuldeten Staaten weltweit.



Die Proteste, die sich zunächst gegen das Unvermögen der Regierung richteten, die Krise zu beenden, weiteten sich zu Demonstrationen gegen die gesamte politische Elite aus und gegen das nach religiösem Proporz zwischen Sunniten, Christen und Schiiten ausgerichtete politische System. Es war nach dem Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 eingeführt worden, seither war jeder Regierungschef ein Sunnit. Nach der Erteilung des Regierungsauftrages an Diab versammelten sich in Beirut abermals Protestierende auf den Straßen: Sie kritisierten, Diab gehöre zur alten politischen Machtelite.