In Libyen liefern sich Truppen des Generals Chalifa Haftar und mehrere regierungstreue Milizen schwere Gefechte um die Hauptstadt Tripolis. Das teilten Regierungsbeamte kurz nach einer Offensive von Haftars Truppe mit. Dieser hatte am Donnerstag mitgeteilt, die "Stunde Null" des Kampfes um Tripolis habe geschlagen.

Das Medienbüro von Haftars Truppe berichtete von Kämpfen südlich der Stadt. Es veröffentlichte Bilder von eintreffender Verstärkung, darunter Bodentruppen und gepanzerte Fahrzeuge. Haftars Truppen hätten die Stadt Al-Taughaar erobert. Streitkräfte in Tripolis widersprachen diesen Angaben.

Der Sprecher des Medienbüros Ahmed al-Mesmari sagte, seine Armee habe in der Nacht Luftangriffe auf die Luftwaffenakademie in der Stadt Misrata im Westen des Landes geflogen. Ziel seien Lagerhäuser für Drohnen aus der Türkei gewesen, die Milizen in Tripolis bei Kämpfen eingesetzt hätten. In Misrata sind Kämpfer beheimatet, die zu den entschiedensten Gegnern Haftars gehören und bei der Verteidigung von Tripolis eine wichtige Rolle spielen.

Al-Mesmari sagte weiter, über der Stadt Ain Sara sei eine in der Türkei gebaute Drohne abgeschossen worden. Außerdem hätten Haftar-Truppen ein Militärlager erobert. Beide Seiten bestätigten, dass es dort schwere Kämpfe gebe.

Zwei Regierungen, viele Interessen

Das nordafrikanische Land ist nach Absetzung und Tod des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 ins Chaos gestürzt. Es gibt mittlerweile zwei Regierungen: eine von den Vereinten Nationen unterstützte in Tripolis, eine im Osten des Landes, die mit Haftars Kräfte verbündet ist.

Haftar versucht seit acht Monaten, Tripolis zu erobern. Auf beiden Seiten spielen Söldner eine entscheidende Rolle. Haftar wird von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Frankreich und Russland unterstützt, die Regierung in Tripolis von der Türkei, Katar und Italien. Die USA werfen Russland vor, Söldner der privaten Sicherheitsfirma Wagner einzusetzen. Die Regierung in Tripolis sprach von 600 bis 800 solchen Kämpfern. Außerdem gibt es Berichte über Kämpfer aus dem Tschad und aus dem Sudan.

Sowohl die Tripolis-Regierung als auch die Haftar-Truppen teilten mit, die jetzigen Kämpfe seien anders als früher. "Diesmal führen die russischen Söldner die Schlacht (für Haftars Kräfte)", sagte ein Regierungsbeamter. "Da sind Hunderte Söldner an der Front. Aber wir werden kämpfen und sie besiegen."