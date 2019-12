Die französische Armee hat bei ihrem Einsatz im westafrikanischen Mali erstmals eine bewaffnete Drohne eingesetzt und dabei sieben Terroristen getötet. Wie das französische Verteidigungsministerium mitteilte, sei es hierzu bei einem Militäreinsatz in der Region Mopti im Zentrum des Landes gekommen. Ziel seien Dschihadisten im Ougadou-Wald gewesen, wo die Gruppe Macina-Befreiungsfront (FLM) aktiv sei.

Möglich war die Aktion durch den Einsatz von Bodentruppen, die Unterstützung aus der Luft erhalten hätten. Bei dem Einsatz sollen französische Soldaten von Terroristen auf Motorrädern attackiert worden sein.

Bei demselben Einsatz seien auch 33 Terroristen außer Gefecht gesetzt worden. Dies hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereits am Samstag bei seinem Besuch in der Elfenbeinküste erklärt.

Frankreich hat bei seiner Antiterrormission Barkhane rund 4.500 Soldaten in der Sahelzone im Einsatz. In Mali bemüht sich zudem eine UN-Mission um Stabilität. Daran nehmen auch bis zu 1.100 Bundeswehrsoldaten teil. Erst vergangene Woche hatte das Verteidigungsministerium verkündet, dass die französischen Streitkräfte nun auch bewaffnete Drohnen einsetzen würden.

Präsident Macron war am vergangenen Wochenende zu Besuch in der Elfenbeinküste und in Niger gewesen und hatte dort mit den Staatschefs unter anderem die Sicherheitslage in der Region besprochen. Denn in den Ländern der Sahelzone – einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt – sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben den Terrororganisationen "Islamischer Staat" (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen.