Er sitzt im Gefängnis, weil er – so heißt es zumindest in der offiziellen Begründung – einen Tweet verfasst und veröffentlicht hat. Am 6. April 2019 schrieb der marokkanische Journalist Omar Radi unter anderem folgenden Kommentar auf seinem Twitter-Profil: "(...) Kein Vergeben, kein Vergessen für diese ehrenlosen Funktionäre!" Gemeint war konkret der Berufungsrichter Lahcen Talfi, der zuvor mehrere politische Aktivisten aus Nordmarokko zu langen Haftstrafen verurteilte. Die Proteste in der Rif-Region hatten seit Ende 2016 monatelang das nordafrikanische Land in Atem gehalten. Sie entzündeten sich an den Missständen im Staatsapparat: Korruption, Vetternwirtschaft, Polizeigewalt.

Radi berichtete und kommentierte in den vergangenen Jahren regelmäßig diese Proteste – bis zur Verurteilung von Dutzenden Aktivisten, denen der Berufungsrichter Talfi in seinem Urteil vom 5. April 2019 unter anderem "Anstiftung zur Unruhe und Widerstand gegen die Staatsgewalt" vorgeworfen hat. Am vergangenen Donnerstag folgte also die Festsetzung von Omar Radi. Der 33-jährige Autor ist allerdings nur eine prominente Figur im ambivalenten Demokratisierungsprozess des nordafrikanischen Landes. Dabei drängt sich nämlich eine Frage auf: Was sagt der Umgang mit solchen kritischen Stimmen über das Königreich aus, das zeitgleich ein gutes Image im Ausland pflegt und viele (deutsche) Touristen mit den besten Instagram-Fotos und den schönsten Urlaubserinnerungen versorgt?



Marokko ist zum engen Partner der EU geworden

In Marokko verläuft die Unterdrückung von Journalistinnen und Journalisten wie Omar Radi tatsächlich parallel zu einer Politik der Öffnung. Seit mindestens zwei Jahrzehnten fahren die politischen Machthaber Marokkos einen Demokratisierungskurs – zumindest in ihren Ansprachen. Dabei fallen sehr oft folgende Begriffe: Rechtstaat, Dezentralisierung, unabhängige Justiz, Korruptionsbekämpfung, Menschenrechte – und immer wieder auch Meinungs- und Pressefreiheit.

Für das Land ein Erfolg: Marokko ist für die Europäische Union inzwischen der engste Verbündete im südlichen Mittelmeer und könnte bald sogar eine sogenannte privilegierte Partnerschaft mit einem exklusiven Zugang zum EU-Binnenmarkt und einer noch engeren wirtschaftlichen und politischen Kooperation zwischen Rabat und Brüssel bekommen. In Madrid, Paris und seit einigen Jahren auch in Berlin gilt die marokkanische Regierung als verlässlicher Wegbegleiter auf den verschiedensten Politikfeldern.

Schon heute arbeiten marokkanische und europäische Geheimdienste intensiv bei der Bekämpfung von radikalislamischen Terrororganisationen zusammen. Gigantische Infrastrukturprojekte wurden und werden mit europäischen Firmen und Banken realisiert: der größte Frachthafen im Mittelmeer bei Tanger, die erste Hochgeschwindigkeitszugtrasse Afrikas entlang der Atlantikküste Marokkos oder ein gigantischer Solarstrompark im Süden des Landes. Mehr als zwölf Millionen Touristen, die meisten aus Europa, verbringen jedes Jahr ihren Urlaub in Städten wie Agadir oder Marrakesch, im Atlasgebirge oder am marokkanischen Mittelmeer. Die Bundesregierung setzt auf Marokko, um Geflüchtete und Migranten – teils mit fragwürdigen Methoden und EU-Finanzierung – von der Weiterreise gen Norden abzuhalten.

Marokko ist so als politischer Partner und als Markt für die Machtzentren Europas sehr wichtig geworden. Das weiß die Regierung auch – und kann sich somit leisten, der Meinungs- und Pressefreiheit enge Grenzen zu setzen.



Korruption, Vetternwirtschaft, dubiose Geschäfte

Hunderte Menschen demonstrierten am Wochenende in verschiedenen Städten Marokkos für die Freilassung von Omar Radi. Vor dem Parlament in Rabat versammelten sich am Samstag prominente Gesichter der Menschenrechtsszene Marokkos. ZEIT ONLINE konnte mit einem Mitglied der Initiative Free Omar Radi telefonieren. Die Person möchte aus Sicherheitsgründen anonym bleiben: "Es geht hier nicht um einen Tweet, den Omar verfasst hat. Omar hat einfach zu viele Skandale aufgedeckt, zu viele unangenehme Wahrheiten über mächtige Männer im Land aufgeschrieben."



Und tatsächlich liest sich die Veröffentlichungsliste von Radi wie ein No-Go-Katalog aus dem marokkanischen Innen- oder Justizministerium: Korruption im Umfeld des Königshauses, Jugendproteste gegen die grassierende Vetternwirtschaft im Land, dubiose Geschäfte bei Privatisierungen und Großprojekten, bei denen konkrete Namen von Oligarchen und Ministern genannt werden. Das werde von der politischen Elite Marokkos als Affront gelesen, sagen die Unterstützer von Radi, sie wolle daher solche Kritik um jeden Preis unterbinden.

Im Gespräch mit ZEIT ONLINE zeigt sich Radis Anwalt, Omar Benjelloun, dementsprechend diplomatisch und vorsichtig. Bei einer Verurteilung droht seinem Mandanten bis zu einem Jahr Gefängnis. "Omar Radi ist ein hochprofessioneller Journalist, der schlicht seine Arbeit gemacht hat. Er war in Marokko und auch im Ausland mit seinen Recherchen und Texten sehr sichtbar", sagt Benjelloun. Die Inhaftierung Radis sei eine eigenartige Interpretation des geltenden Rechts. "Ich bin mir aber sicher, dass wir ihn bald aus dem Gefängnis holen können", sagt der Anwalt.

Marokko Menschenrechte in Marokko Marokko liegt auf der Rangliste der Pressefreiheit der NGO „Reporter ohne Grenzen“ auf Platz 135 von 180.



Artikel 489 des marokkanischen Strafgesetzbuches setzt „obszöne oder unnatürliche sexuelle Aktivitäten“ unter Strafe. Angehörige der LGBTQ-Minderheit drohen zwischen sechs Monaten und drei Jahren Haft.



Laut Amnesty International und dem Marokkanischen Verband für Menschenrechte werden jährlich Tausende Geflüchtete aus dem südlichen Afrika in Marokko von Sicherheitsbehörden misshandelt und festgenommen.

Omar Radis Unterstützer sind sich sicher, dass dabei vor allem Druck aus den Hauptstädten Europas helfen würde. Die marokkanische Regierung, so heißt es ebenfalls in unzähligen politischen Ansprachen der vergangenen zwanzig Jahren, will unbedingt zum privilegierten Partner der EU werden. Auch um jeden Preis.