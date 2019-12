Mexiko hat eine Beschwerde gegen Bolivien beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag angekündigt, weil seine Botschaft in La Paz Repressalien ausgesetzt sein soll. Mit der Stationierung zahlreicher Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter rund um das Botschaftsgebäude verletze Bolivien das Wiener Übereinkommen von 1961 zum Schutz diplomatischer Missionen, sagte Außenminister Marcelo Ebrard.

In der Botschaft halten sich rund 20 frühere Regierungsmitarbeiter des aus dem Land geflüchteten bolivianischen Ex-Staatschefs Evo Morales auf, darunter zwei ehemalige Minister. Nach dem Rücktritt von Morales am 10. November suchten sie in der Vertretung Schutz. Unter ihnen soll auch der frühere Kabinettschef Juan Ramón Quintana sein, gegen den in Bolivien ein Haftbefehl wegen Rebellion und Terrorismus vorliegt.



Am Tag nach Morales' Rücktritt begann der mexikanischen Regierung zufolge die "Belagerung" der Botschaft. Seither sei man "über alle diplomatischen Kanäle" im Austausch mit der Regierung Boliviens, jedoch ohne Ergebnis, erklärte das mexikanische Außenministerium am 26. Dezember. "Heute sind erneut mehr als 50 Personen, unter ihnen Zivilisten, Polizisten und Soldaten, in mehr als zehn Fahrzeugen vor der Offiziellen Residenz Mexikos angekommen."

"Kampagne der Drangsalierung"

Bereits vor Weihnachten hatte das mexikanische Außenministerium seine "tiefe Besorgnis wegen der exzessiven Präsenz von bolivianischem Geheimdienst- und Sicherheitspersonal" erklärt. Die Ankündigung der Beschwerde vor dem Gerichtshof in Den Haag ist nun der nächste Schritt in dem Streit zwischen beiden Ländern.



Die bolivianische Außenministerin Karen Longaric bestritt eine Verletzung des Wiener Übereinkommens und beteuerte, bolivianische Sicherheitskräfte würden nicht in die diplomatischen Einrichtungen eindringen. Sie äußerte die Erwartung, dass eine Klage beim Internationalen Gerichtshof "unverzüglich" abgewiesen würde.



Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind angespannt, seitdem Morales nach seinem Rücktritt am 10. November zwischenzeitlich Exil in Mexiko gefunden hatte. Aus Sicht der bolivianischen Regierung stellt die mexikanische Unterstützung für den Ex-Präsidenten eine Einmischung in interne Angelegenheiten dar. Die Besorgnis darüber habe man gegenüber der mexikanischen Regierung mehrfach zum Ausdruck gebracht, jedoch ohne Erfolg. "Das bolivianische Außenministerium hat alle Bitten der mexikanischen Botschaft mit Bezug auf die Schutzsuchenden erfüllt. Aber die Botschaft Mexikos hat nicht Gleiches mit Gleichem vergolten."



Inzwischen ist Morales über Kuba nach Argentinien weitergereist, wo er sich seitdem aufhält. In der vergangenen Woche erließ die bolivianische Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen Morales wegen der Vorwürfe des "Terrorismus" und des Aufruhrs.



Morales war unter dem Druck des Militärs und nach wochenlangen Protesten gegen die von Manipulationsvorwürfen überschattete jüngste Präsidentschaftswahl zurückgetreten. Zuvor hatte er Bolivien 14 Jahre lang als erster indigener Präsident regiert. Seit seinem Rücktritt kam es in dem Land immer wieder zu gewaltsamen Protesten. Dutzende Menschen wurden dabei getötet.