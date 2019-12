Überfüllte Lager, Gewalt, Verzweiflung: In Griechenland hat sich die Lage für Geflüchtete in diesem Jahr deutlich verschlechtert. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) kamen bis zum 15. Dezember 71.368 Migranten aus der Türkei in das Land. Das waren 20.860 mehr als im Jahr zuvor. Allein binnen eines Tages griff die griechische Küstenwache 136 Menschen in der Ägäis auf, die aus der Türkei gekommen waren. Weiteren 338 Migranten – ebenfalls aus der Türkei – gelang es per Boot, griechischen Boden zu erreichen, meldete der staatliche Fernsehsender ERT unter Berufung auf die Küstenwache.

Die Lage in den völlig überfüllten Registrierlagern auf den Inseln der Ägäis gerät zunehmend außer Kontrolle. In und um das Lager von Moria auf der Insel Lesbos leben mehr als 18.000 Menschen, bei einer Aufnahmekapazität von rund 2.850. Nach jüngsten Angaben des zuständigen Ministeriums in Athen harren in den Lagern der Inseln mehr als 41.000 Menschen aus. Das ist die höchste Zahl seit Inkrafttreten des EU-Türkei Flüchtlingspaktes im März 2016. Noch im April lebten auf den betroffenen Inseln nur 14.000 Migranten.

Die Zustände in den restlos überfüllten Migrantenlagern sind nach Berichten humanitärer Organisationen dramatisch. Vor allem Kinder und Frauen seien Gewalt ausgesetzt, sagte der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), Filippo Grandi, nach einer Inspektion des Moria-Lagers im November. Deshalb müssten dringend mehr Menschen zum griechischen Festland gebracht werden. "Ich habe sehr viel Verzweiflung und Aussichtslosigkeit gesehen", sagte Grande nach dem Besuch in Moria.

Migranten kamen auch über den griechisch-türkischen Grenzfluss Evros nach Griechenland. Nach Angaben des UNHCR überquerten seit Jahresbeginn bis zum 15. Dezember 14.312 Migranten den Fluss. Viele hoffen, schneller auf dem Landweg nach Mitteleuropa zu kommen, ohne in den Registrierlagern der Inseln stecken zu bleiben.



Erdoğan droht den Europäern immer wieder

Unterdessen hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan der internationalen Gemeinschaft fehlende Unterstützung bei der Versorgung der syrischen Flüchtlinge vorgeworfen. Die Türkei habe im Oktober eine Offensive zur Schaffung einer Sicherheitszone in Nordsyrien gestartet, "damit die Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren können", sagte Erdoğan beim Globalen Flüchtlingsforum in Genf. Doch "niemand scheint entschlossen, uns zu helfen". Da die Türkei "nicht die erwartete Hilfe von der internationalen Gemeinschaft erhalten hat, waren wir gezwungen, uns um unseren eigenen Schutz zu kümmern", sagte Erdoğan weiter.



Die Türkei hatte im Oktober eine Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz in Nordsyrien gestartet, um sie von der Grenze zu vertreiben. Die türkische Regierung betrachtet die syrische Kurdenmiliz als Bedrohung, da sie eng mit den kurdischen PKK-Rebellen in der Türkei verbunden ist. Zuvor hatten die USA ihre Truppen von der Grenze abgezogen. Diese außenpolitische Entscheidung von US-Präsident Donald Trump hatte weltweit Empörung hervorgerufen. Bislang waren die USA mit den dort ansässigen kurdischen Kräften im Kampf gegen den "Islamischen Staat" verbündet.



Seit dem Einmarsch der türkischen Truppen hat sich die Lage im Nordosten Syriens dramatisch verändert. In den Städten und Dörfern in der Region ringen türkische und kurdische Kräfte um die Kontrolle, in anderen Ortschaften rücken Soldaten des syrischen Machthabers Baschar al-Assad und seinen russischen Verbündeten vor. Auch Zivilisten, Ärzte und Helfer geraten unter Beschuss. Hunderttausende Menschen sind vor den Kämpfen auf der Flucht. Zudem gibt es Berichte über Plünderungen und ethnische Säuberungen durch die islamistischen Milizen, die für die türkische Regierung am Boden operieren.



Zur Rückkehr nach Syrien gezwungen

Die Türkei verteidigte die international heftig kritisierte Intervention auch damit, dass sie in dem Gebiet einen Teil der 3,6 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei ansiedeln wolle. Nach einer Woche schwerer Gefechte wurde mit den USA und Russland eine Waffenruhe für die Region vereinbart, die aber nicht eingehalten wird. So rückt die türkische Armee derzeit auf den Ort Tel Tamer vor, der außerhalb der geplanten sogenannten Sicherheitszone liegt. Die Türkei kontrolliert zudem einen Grenzstreifen zwischen den Städten Ras al-Ain und Tal Abjad, in dem sie nun Siedlungen für syrische Flüchtlinge bauen will.



Um das milliardenteure Projekt zu finanzieren, setzt die türkische Regierung auf Unterstützung aus Europa. Sollten die Europäer die Türkei nicht stärker unterstützen, könnte sie gezwungen sein, ihre Grenzen für syrische Flüchtlinge zu öffnen, droht Erdoğan immer wieder. Trotzdem stößt das Vorhaben zur Umsiedlung der Flüchtlinge international auf Ablehnung. Insbesondere gibt es Bedenken, dass Ankara die Flüchtlinge zur Rückkehr zwingt. 3,7 Million Syrer haben in der Türkei vor dem seit fast neun Jahren anhaltenden Krieg Zuflucht gefunden. Laut Erdoğan sind seit der Offensive bereits 371.000 syrische Flüchtlinge in das Gebiet gezogen.