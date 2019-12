Für nicht-muslimische Einwandererinnen und Einwanderer aus Afghanistan, Bangladesch und Pakistan ist es künftig einfacher, die indische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Nach dem Unterhaus hat auch nun auch das Oberhaus des indischen Parlaments dem umstrittenen Staatsbürgerschaftsgesetz mit 125 zu 105 Stimmen zugestimmt.

Das Gesetz soll illegalen Migranten, die in den drei Staaten zu den verfolgten religiösen Minderheiten der Christen, Hindus, Sikhs, Buddhisten, Jaina und Parsen gehören und die bis Ende 2014 nach Indien gekommen sind, den Weg zu einer indischen Staatsbürgerschaft vereinfachen. Indiens Premierminister Narendra Modi twitterte, dass das Gesetz das Leid vieler Menschen lindere, die jahrelang von Verfolgung betroffen gewesen seien. Innenminister Amit Shah sagte im Oberhaus, es sei nicht antimuslimisch und beeinträchtige auch nicht den Zugang zur indischen Staatsbürgerschaft für andere Gruppen.

Die Opposition, aber auch muslimische Gemeinde kritisieren jedoch, dass das Gesetz Musliminnen und Muslime diskriminiere. Das Vorhaben würde zudem die Trennung von Religion und Staat verletzen.

Kritiker in den grenznahen Gebieten befürchten, dass die Gesetzesänderung die Bestimmungen zur Kontrolle illegaler Migration zunichte machen wird. Das Gesetz könne eine stärkere Einwanderung zur Folge haben und die örtliche Kultur der indigenen Stammesvölker beeinträchtigen.

Laut indischen Medienberichten führte das Gesetz zu heftigen Protesten. So zündeten Demonstrierende mancherorts Autos an, warfen Steine und durchbrachen Absperrungen. Die Polizei ging demnach mit Tränengas und Wasserwerfern gegen sie vor. Die Armee habe sich in Stellung gebracht. Berichten zufolge wurde für die im Nordosten gelegene Stadt Guwahati eine Ausgangssperre verhängt, in manchen Regionen wurde zudem das mobile Internet abgestellt.