Eine Einführung in den Staat Montenegro und seine Bewohner, Originalton Donald Trump: "Das ist ein kleines Land mit sehr starken Menschen. Sie können sehr aggressiv werden, und dann – Glückwunsch! – ist man mittendrin im Dritten Weltkrieg."

Dass der Dritte Weltkrieg allen Ernstes von der verschlafenen montenegrinischen Hauptstadt Podgorica in den Bergen des Westbalkans ausgehen könnte oder von einem der idyllischen Küstenorte wie Budva oder Bar an der Adria – das glaubt wohl selbst der erratische US-Präsident nicht ernsthaft. Seine Ausfälle haben einen anderen Hintergrund: Seit Juli 2017 ist Montenegro das 29. und jüngste Mitglied der westlichen Verteidigungsgemeinschaft, auch Trump hat, zwar unwillig und nach einigem Zögern, den entsprechenden Vertrag unterschrieben. Bei dem Interview mit seinem Lieblingssender Fox News im Sommer 2018 wollte der amerikanische Präsident offensichtlich noch einmal nachtreten und in Zweifel ziehen, dass man jedem Verbündeten in jedem Fall militärisch beistehen müsste – so wie es der Nato-Vertrag in Artikel 5 vorschreibt.



Montenegro plagen sehr reale, sehr beängstigende Probleme. Auf dem Korruptionsindex von Transparency International steht die sich "demokratisch" nennende Republik weit hinten, schlechter als Rumänien und Ruanda. Die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen führt Montenegro auf einem schändlichen 104. Platz – in keinem anderen europäischen Staat außer dem diktatorisch regierten Belarus ist demnach die Presse weniger frei. Was die Rechtsstaatlichkeit angeht: Es kann vorkommen, dass in Podgorica einer der Oppositionsführer beim Gang aus dem Parlament einfach mal so festgenommen wird, wie es im November 2018 Nebojša Medojević geschah – trotz Immunität als Parlamentarier saß er wochenlang wegen angeblicher Umsturzpläne hinter Gittern.



Und doch wird Montenegro weiter heftig umworben. Die EU führt intensive Beitrittsverhandlungen mit dem Balkanstaat und bestätigt ihm immer wieder, auf einem guten Weg zur Mitgliedschaft bis 2025 zu sein. Die Volksrepublik China hat einen Milliarden-Dollar-Kredit für eine spektakuläre Autobahn quer durchs Land gewährt. Russland ist gleich mehrfach engagiert, wirtschaftlich wie touristisch: Oligarchen haben sich in viele lokale Firmen eingekauft und an den schönsten Küstenstreifen prächtige Villen wie einen mondänen Yachthafen errichtet, Montenegro galt zwischenzeitlich schon als "Putins Provinz" und "Moskaus Mallorca" – eine heiße Liebesbeziehung, die allerdings stark abkühlte, als die Regierung in Podgorica Ende 2016 behauptete, einen vom Kreml initiierten Staatsstreich nebst Mordkomplott gegen den Präsidenten aufgedeckt zu haben.



Der Staat gleicht einem Familienunternehmen

Warum zerren die großen Mächte an diesem winzigen südosteuropäischen Land und sind dabei bereit, über alle seine Schwächen und Defizite hinwegzusehen? Was wird wirklich hier entschieden, das große Bedeutung haben könnte für Europa, für die Welt?



Ein Land, nur etwas mehr als halb so groß wie Hessen, 650.000 Einwohnern und damit weniger als in Frankfurt, eine Mini-Armee von 1.500 Soldaten. Wilde Berge, Schluchten und tiefe Bergseen, pittoreske Küstenstädtchen, darunter das von den Vereinten Nationen zum Weltkulturerbe erkorene Kotor. "Als unser Planet entstand, muss sich die schönste Begegnung zwischen Meer und Land an der montegrinischen Küste zugetragen haben", schrieb schon der englische Dichter Lord Byron begeistert zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Aber wegen der Naturschönheiten kommen die großen Spieler der Weltpolitik sicher nicht hierher. Es geht um strategische Entscheidungen von großer Tragweite. Es geht darum, ob Milo Đukanović, Präsident der Republik, in dieser schwierigen Region ein Anker der Stabilität ist, ein Bollwerk, das vor noch Schlimmerem bewahrt. Ob man ihn unterstützen muss, wo er doch auch in der Flüchtlingsfrage hilft und gerade zugestimmt hat, dass die EU-Grenzschutztruppe Frontex künftig auch von seinem Staatsgebiet aus operieren darf. Trotz allem.



Đukanović, 57, führt Montenegro im Alleingang, der Staat gleicht einem privaten Familienunternehmen. Ideologisch hat der Mann mit dem Spitznamen "Pate von Podgorica" noch jede Kurve gekriegt: Als es noch Jugoslawien gab, war er als Jungkommunist lange an der Seite von Slobodan Milošević und wurde, noch keine dreißig, Premier der Teilrepublik Montenegro. Đukanović trennte sich von dem autokratischen Großserben, als es ihm opportun erschien und kämpfte um die Unabhängigkeit, die Montenegro schließlich 2006 erreichte. Seitdem hält er sich, mal als Premier, mal (wie derzeit wieder) als Präsident, durchgehend an der Macht. Länger als jeder andere in Europa.