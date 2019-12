Das Parlament in Montenegro hat mit den Stimmen der Regierungsmehrheit ein neues umstrittenes Kirchengesetz gebilligt – nach einer hitzigen Debatte und Tumulten im Plenarsaal. In der Nacht zum Freitag hatten die Abgeordneten der proserbischen Opposition dort Rauchgranaten gezündet, um gegen das Gesetz zu protestieren. Sie wurden aus dem Saal entfernt und festgenommen. Bereits am Donnerstag hatten Hunderte Oppositionsanhänger mit Straßenblockaden gegen das Gesetz demonstriert.

Das neue Gesetz sieht vor, dass die im Lande tätigen Kirchen den Eigentumsstatus von Gebäuden und Immobilien klären müssen, die vor 1920 in ihren Besitz gelangt sind. Das ist umstritten, weil die Regelung im Konflikt zwischen der im Land dominierenden, Belgrad unterstellten serbisch-orthodoxen Kirche (SOK) und der neuen, autonomen montenegrinisch-orthodoxen Kirche (MOK) zur Geltung kommen könnte.



Die 620.000 Einwohner Montenegros sind mehrheitlich orthodoxe Christen. Bislang dominiert die serbisch-orthodoxe Kirche im Land. Die 1993 neu gegründete montenegrinisch-orthodoxe Kirche wird von den übrigen orthodoxen Kirchen nicht anerkannt. Die Bevölkerung Montenegros ist in der Frage, wie eng die Beziehungen ihres Landes zu Serbien sein sollten, gespalten – daraus erklärt sich auch die Härte des Konflikts um das neue Gesetz.

Streit um Souveränität

Montenegro war bis 1918 ein unabhängiges Königreich mit einer eigenen orthodoxen Kirche. Nach der Eingliederung des kleinen Landes in das neu entstandene, von einem serbischen König regierte Jugoslawien verlor die montenegrinische Kirche im Jahr 1920 durch einen königlichen Erlass ihren unabhängigen Status und wurde Teil der serbisch-orthodoxen Kirche, zusammen mit ihren Besitztümern.

Seit 2006 ist Montenegro wieder unabhängig. Die Regierung in Podgorica treibt seitdem die Wiederherstellung der eigenen montenegrinisch-orthodoxen Kirche voran. Die serbisch-orthodoxe Kirche in Belgrad bekämpft dies vehement. Sie ist unter keinen Umständen bereit, die montenegrinische Kirche als unabhängig anzuerkennen. Präsident Milo Dukanovic wirft ihr vor, proserbisch zu sein und damit die Souveränität seines Landes zu untergraben.

Anhänger der serbisch-orthodoxen Kirche sagen, mit dem Gesetz werde ihre Kirche enteignet, darunter Kirchen und Klöster aus dem Mittelalter. Oppositionsführer Andrija Mandic sagte in der tumultartigen Sitzung kurz nach Mitternacht: "Wir sind bereit, für unsere Kirche zu sterben, und das zeigen wir heute Nacht."

Proserbische Abgeordnete versuchten die Abstimmung zu verhindern, indem sie etwas warfen, was ein Tränengasbehälter oder ein Feuerwerkskörper zu sein schien. Zudem versuchten sie, die Mikrofone im Sitzungssaal zu zerstören. Polizisten in zivil, die Gasmasken trugen, intervenierten und nahmen 24 Personen fest, darunter 18

Oppositionsabgeordnete.