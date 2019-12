Das russische Außenministerium hat zwei deutsche Diplomaten des Landes verwiesen. Dies teilte das Außenministerium in Moskau mit. Demnach haben die Mitarbeiter sieben Tage Zeit, das Land zu verlassen. Der deutsche Botschafter Géza Andreas von Geyr sei darüber informiert worden.



Anlass für die Vorladung ist der mutmaßliche Auftragsmord an dem 40-jährigen Selimchan Changoschwili, der in der russischen Teilrepublik Tschetschenien auf Seiten der Separatisten gekämpft haben soll. Ihm war am 23. August im Kleinen Tiergarten in Berlin von hinten in Rücken und Kopf geschossen worden. Ein Tatverdächtiger wurde gefasst. Der Russe sitzt in Untersuchungshaft, schweigt aber zu den Vorwürfen. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt staatliche Stellen in Russland oder in der Teilrepublik Tschetschenien, den Mord in Auftrag gegeben zu haben.

Zuletzt hatte Russlands Präsident Wladimir Putin den Erschossenen als "Banditen" und "Mörder" bezeichnet und ihn für einen Terroranschlag auf die Moskauer Metro verantwortlich gemacht. Den deutschen Behörden warf er vor, den Mann trotz entsprechender Gesuche nicht ausgeliefert zu haben. Aus der Bundesregierung hieß es, ein solches Ersuchen sei gar nicht bekannt.

Im Gegenzug bezichtigt der Bund die russische Regierung, bei den Ermittlungen in dem Mordfall nicht ausreichend zu kooperieren. Als Folge hatte das Auswärtige Amt in der vergangenen Woche zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt, und Präsident Putin daraufhin eine "spiegelgenaue" Reaktion angekündigt. Beobachter gehen davon aus, dass nun die Regierung in Moskau ihrerseits zwei deutsche Diplomaten ausweist.