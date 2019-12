Der Iran hat die Luftangriffe der USA auf Stellungen schiitischer Milizen im Irak kritisiert. "Die USA sollten die territoriale Integrität und die Souveränität des Iraks respektieren und sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischen", teilte Außenamtssprecher Abbas Mussawi mit. Die Angriffe der USA richteten sich gegen Gruppen, die jahrelang die Terrormiliz Islamischer Staat bekämpft hätten, sagte er nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Isna.

Auch der nach Massenprotesten zurückgetretene, aber geschäftsführend im Amt geliebene irakische Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi verurteilte die US-Angriffe als Verletzung der Souveränität seines Landes und "gefährliche Eskalation, die die Sicherheit des Iraks und der Region" gefährde.

Die USA hatten am Sonntag Ziele von schiitischen Milizen im Irak und im Syrien bombardiert. Nach Angaben des Pentagonsprechers Jonathan Hoffman wurden dabei fünf Ziele der irakischen Hisbollah-Brigaden angegriffen. Im Irak wurden nach Angaben des US-Verteidigungsministers Mark Esper drei Standorte bombardiert, darunter Waffenlager und die Kommandozentrale. Kampfflugzeuge vom Typ F-15 Strike Eagle hätten die Angriffe durchgeführt.

Bei den Attacken wurden nach Angaben der proiranischen Haschd-al-Schaabi-Milizen 19 Kämpfer getötet, darunter mehrere Kommandeure. Außerdem gebe es 35 Verletzte, teilten die Milizen mit, der die Hisbollah-Brigaden teilweise angehören. Das irakische Militär teilte mit, drei Luftangriffe hätten am Sonntagabend (Ortszeit) die Zentrale der Hisbollah-Brigaden an der irakisch-syrischen Grenze getroffen und vier Kämpfer getötet.



Angriffe folgen auf Raketenbeschuss eines US-Militärstützpunktes

Die USA reagierten mit den Bombardements unter anderem auf einen Raketenangriff auf einen US-Militärstützpunkt bei Kirkuk im Nordirak. Bei dem Angriff war am Freitag ein Mitarbeiter eines vom US-Verteidigungsministerium beauftragten US-Unternehmens getötet worden. Zudem wurden mehrere irakische und US-Soldaten verletzt. Die USA machen schiitische Milizen für den Raketenbeschuss verantwortlich.



Die Angriffe sendeten die Botschaft, dass die USA iranische Aktivitäten, die die Leben von Amerikanern gefährdeten, nicht tolerieren würden, sagte Außenminister Mike Pompeo. Pentagonsprecher Hoffman bestätigte, dass die Luftangriffe eine Reaktion auf die anhaltenden Attacken der schiitischen Miliz auf amerikanische Truppen im Iran seien. Die Milizen würden vom Iran unterstützt und hätten enge Beziehungen zu den iranischen Revolutionsgarden, sagte Hoffman weiter. Seit Ende Oktober wurden elf Raketenangriffe auf Anlagen im Irak verübt, auf denen US-Soldaten oder US-Diplomaten stationiert sind.



Nach dem Einsatz am Wochenende hatte US-Verteidigungsminister Esper außerdem mit weiteren Bombardements auf Stellungen der Hisbollah im Irak und in Syrien gedroht. Die USA seien zu "zusätzlichen Maßnahmen" bereit, falls sie diese als notwendig erachten sollten, sagte Esper am Sonntag. Dabei gehe es um die Selbstverteidigung der USA und eine abschreckende Wirkung auf Milizen im Irak sowie auf den Iran.

Die Lage im Irak gilt als instabil; seit Anfang Oktober gehen dort immer wieder Tausende Menschen gegen die soziale Ungerechtigkeit auf die Straße. Bei Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften wurden in den vergangenen Monaten mindestens 460 Menschen getötet und 25.000 verletzt. Unter dem Druck der Demonstranten war Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi zurückgetreten. Der Iran übt großen Einfluss im Irak aus und versucht, die Bildung einer neuen Regierung zu beeinflussen.