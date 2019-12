In einer ersten Reaktion hat die Bundesregierung die Inkraftsetzung der Sanktionen als "Einmischung" verurteilt. "Die Bundesregierung lehnt derartige extraterritoriale Sanktionen ab", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. "Sie treffen deutsche und europäische Unternehmen und stellen eine Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten dar", sagte Demmer. Gerade im Hinblick auf die am Donnerstag in Berlin erzielte Grundsatzeinigung über einen neuen Gastransitvertrag zwischen Russland und der Ukraine seien die US-Sanktionen "besonders unverständlich", sagte Demmer. Die Bundesregierung wird nach Angaben ihres Transatlantik-Koordinators Peter Beyer allerdings nicht mit Gegenmaßnahmen auf die US-Sanktionen reagieren.

Auch vom Koalitionspartner SPD kam Kritik an den US-Maßnahmen. "Dieser unilaterale Schritt ist eine Belastung der bilateralen Beziehungen. Die beschlossenen US-Sanktionen werden die Fertigstellung von Nord Stream 2 jedoch nicht verhindern, sondern lediglich verzögern", sagte Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. "Die europäische Energiepolitik wird in Europa entschieden, nicht in den USA", sagte Schmid.

Deutschland gilt als Hauptbefürworter von Nord Stream 2. So half es dem russischen Betreiber, der Nordstream AG, die europäischen Gasrichtlinien zu umgehen, die seit diesem Jahr eine Trennung von Gaslieferant und Pipelineeigentümer vorsehen. Bei Nord Stream 2 war dies jedoch nicht der Fall.