Wird sich 2020 wiederholen, was wir bereits im Jahr 2017 zwischen Nordkorea und den USA erlebt haben: eine Eskalation der gegenseitigen Drohungen und Beschimpfungen, der Raketen- und Atomtests bis hin zur akuten Kriegsgefahr? Im Streit um Pjöngjangs Atomwaffenprogramm nehmen die Spannungen jedenfalls wieder zu.

Und das war leider vorherzusehen. Denn bei den drei Begegnungen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un ist substanziell nichts herausgekommen. Der Gipfel in Singapur im Juni 2018 war ein gewaltiges Spektakel ohne verbindliche Beschlüsse; am Ende stand ein vages Bekenntnis zur "Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel". Das Treffen in Hanoi im Februar 2019, schlecht vorbereitet und von falschen Erwartungen vor allem des Nordens begleitet, wurde ein kompletter Fehlschlag. Die spontane Verabredung in Panmunjom an der innerkoreanischen Grenze schließlich, im Juni dieses Jahres, blieb ein folgenloser Fototermin.

Dennoch wäre es – bei aller angebrachten Skepsis – falsch gewesen, Trumps unkonventionelle Diplomatie von vornherein als unseriös zu verdammen und ihr Misslingen vorauszusagen. Die etwas unappetitliche Mischung von "maximalem Druck" und schmeichelndem Werben um Kim war einen Versuch wert. Schließlich waren Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama mit ihrer Nordkorea-Politik allesamt gescheitert, welchen Druck sie auch ausgeübt, welche Versprechungen sie auch gemacht hatten.

Doch vor dem Scheitern steht nun auch Donald Trump. Zugeständnisse hat er dem nordkoreanischen Diktator jedenfalls nicht abringen können. Unbeeindruckt von allen UN-Resolutionen und Wirtschaftssanktionen hat Kim seine Raketentests wieder aufgenommen. Nicht weniger als dreizehn Kurzstreckengeschosse haben seine Militärs seit Mai abgefeuert. Die sind zwar keine Gefahr für die Vereinigten Staaten, aber sie bedrohen Südkorea und Japan.

Kim hatte sich eine Erleichterung bei den wirtschaftlichen Strafmaßnahmen erhofft. Aber die wollte ihm Trump erst als Gegenleistung für eine nennenswerte Reduzierung seines Nuklearpotenzials zubilligen. Dazu jedoch war Kim in Wahrheit wohl nie bereit. Atomwaffen bleiben die wichtigste Rückversicherung für das Überleben seines Regimes.

Die Sanktionen aber schmerzen. Die Lebensumstände im Land bleiben erbärmlich. Also verschärft Kim wieder seinen Druck: Bis zum Jahresende solle Washington ihm ein neues Angebot für die Wiederaufnahme von Verhandlungen unterbreiten. Ansonsten werde Nordkorea, verkünden Kims Propagandisten, den Vereinigten Staaten ein unerwünschtes "Weihnachtsgeschenk" schicken.

Das könnte der Abschuss einer Interkontinentalrakete sein. In den vergangenen Tagen hat das nordkoreanische Militär auf dem Raketentestgelände von Sohae zwei starke Triebwerke ausprobiert – sozusagen vor den Augen und Ohren der amerikanischen Geheimdienste. Von einem "entscheidenden Test" sprachen die Staatsmedien, der das Land einer "verlässlichen strategischen Nuklearabschreckung" näherbringe.