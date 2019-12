Die USA haben einem geplanten UN-Treffen über die Menschenrechtslage in Nordkorea überraschend ihre Unterstützung entzogen. Die amerikanische UN-Mission weigere sich, einen Brief zu unterschreiben, der die Sitzung im UN-Sicherheitsrat autorisiert hätte, teilten Diplomaten mit. Ohne den Rückhalt der USA können europäische und andere Länder das Treffen nicht ansetzen, da ihnen nun eine Stimme fehlt, um die Mindestzahl von neun Ja-Stimmen zu erreichen.

Am vergangenen Mittwoch hatte Nordkoreas UN-Botschafter Kim Song allen 14 Ratsmitgliedern außer den USA einen Warnbrief geschrieben: Wenn sie das Treffen zur Menschenrechtslage in seiner Heimat abhielten, würde dies "eine weitere gravierende Provokation" darstellen, die aus Amerikas "feindseliger Politik" resultiere, hieß es. Die Sitzung würde zudem die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verstärken.

Nordkorea bezeichnet Trump als "unberechenbaren alten Mann"

In einer Reaktion auf das gescheiterte Treffen zur Menschenrechtslage in Nordkorea sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums, die US-Mission bei den UN strebe nun für diese Woche eine Debatte im Sicherheitsrat an, bei der es unter anderem über jüngste Raketenstarts und eine Provokation durch Nordkorea gehen solle.

Am Sonntag hatte Nordkorea einen "sehr wichtigen" Test an einer Satellitenstartanlage vermeldet. Experten vermuten, dass Nordkorea ein Raketentriebwerk getestet hat. Zuvor hatte die nordkoreanische UN-Vertretung in New York Gesprächen mit den USA über eine atomare Abrüstung eine Absage erteilt. US-Präsident Donald Trump warnte das Regime in Pjöngjang davor, seine Abrüstungszusagen zu brechen – woraufhin der Vorsitzende des nordkoreanischen Asien-Pazifik-Friedenskomitees, Kim Yong Chol, Trump als "leichtsinnigen und unberechenbaren alten Mann" bezeichnet hatte.

Die kommunistische Führung Nordkoreas drohte zuletzt mit einem "neuen Weg", sollten die USA bis Jahresende keine neuen Vorschläge für eine Verhandlungslösung vorlegen. Trotz eines generell zugewandten Verhältnisses zwischen Trump und Kim und zweier gemeinsamer Treffen deutete zuletzt jedoch nichts darauf hin, dass beide Seiten zu Zugeständnissen bereit sind. In Südkorea wird daher befürchtet, dass das abgeschottete Nachbarland seinen selbst auferlegten Teststopp für Atombomben und militärische Langstreckenraketen in naher Zukunft aufheben könnte.