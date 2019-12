Russland sucht nach einem Schiff, um selbst die Ostseepipeline Nord Stream 2 fertig zu bauen. 160 Kilometer fehlen noch, die Bauarbeiten sind derzeit wegen US-Sanktionen eingestellt. Die Schweizer Firma Allseas hatte bisher im Auftrag des Konsortiums Röhren in der Ostsee mit Spezialschiffen verlegt, aber seit die USA Sanktionen für das Projekt verhängt haben, hat sie damit aufgehört. Schiffsradare zeigen, dass das von Allseas eingesetzte Schiff Solitaire derzeit auf dem Weg nach Rügen ist.

Am ehesten sei es möglich, das russische Schiff Akademik Tscherski aus dem äußersten Osten Russland in die Ostsee zu bringen, berichtet die Staatszeitung Rossijskaja Gaseta. Allerdings brauche es für den Weg etwa einen Monat. Die Akademik Tscherski liegt derzeit im fernöstlichen Hafen Nachodka im Japanischen Meer. Es gibt noch ein weiteres Spezialschiff namens Fortuna, das derzeit vor Rügen liegt, aber es wäre nach russischen Angaben nur in ufernahen Zonen einsetzbar, nicht aber in den Tiefen der Ostsee.

Der Großteil der Pipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland transportieren soll, ohne dass es die Ukraine durchquert, ist fertig. Rund 2.300 Kilometer sind verlegt. Durch die Sanktionen und den Baustopp wird sich die Fertigstellung nach russischen Regierungsangaben aber nun um mehrere Monate verzögern. Ursprünglich sollte die Leitung Ende dieses Jahres fertig sein, jetzt ist von der zweiten Hälfte 2020 die Rede.

Die USA führten mit ihren Sanktionen einen "Wirtschaftskrieg", sagte die Chefin des russischen Föderationsrates, Walentina Matwijenko. Es sei absurd, dass das Land gegen ein Infrastrukturprojekt in Europa vorgehen könne. Russland hat ebenfalls Sanktionen gegen die USA angekündigt. Die USA begründen ihr Vorgehen mit den Interessen Europas und warnen vor einer zu großen Abhängigkeit von russischem Gas.