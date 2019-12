Der frühere pakistanische Militärmachthaber Pervez Musharraf ist von einem Gericht in der Hauptstadt Islamabad wegen Hochverrats zum Tode verurteilt worden. Ein aus drei Richtern bestehendes Sondergericht verkündete die Entscheidung, wie Staatsmedien auf Twitter berichteten. "Pervez Musharraf wurde für schuldig befunden, gegen Artikel 6 der Verfassung von Pakistan verstoßen zu haben", bestätigte ein Regierungsvertreter.

Musharraf war bei der Urteilsverkündung nicht anwesend, der im Exil in Dubai lebende Expräsident kann gegen das Urteil Berufung einlegen. Dem ehemaligen Armeechef war vorgeworfen worden, mit der Verhängung des Ausnahmezustands 2007 die Verfassung außer Kraft gesetzt zu haben. Laut Gesetz kommt das Hochverrat gleich. Das komplette Urteil war zunächst nicht einsehbar. In einer Zusammenfassung hieß es, das Gericht habe Zeugenaussagen und Dokumente ausgewertet und per Mehrheitsentscheidung geurteilt. Zwei der drei Richtern hätten Musharraf für schuldig befunden.

Musharraf hatte Pakistan nach seinem Putsch gegen Premierminister Nawaz Sharif von 1999 bis 2008 regiert. Formell übernahm er das Amt des Staatspräsidenten 2001. Der General galt als prowestlich, er verfolgte eine laizistische Politik und versuchte, Islamismus beim Militär und Sicherheitskräften zu bekämpfen. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 arbeitete er mit den USA zusammen.

Innenpolitisch geriet Musharraf im Verlauf seiner Amtszeit zunehmend unter Druck, 2007 setzte er die Verfassung außer Kraft und erklärte den Ausnahmezustand, den er mit dem Kampf gegen Islamismus und einer angeblich regierungsfeindlichen Justiz begründete. Musharraf löste das Parlament auf und entließ die obersten Richter, was eine Protestwelle auslöste, die ihn 2008 zum Rücktritt zwang.

Nach seiner Absetzung ging Musharraf mehrere Jahre ins Exil, kehrte im März 2013 jedoch nach Pakistan zurück, um bei der Parlamentswahl anzutreten. Die Kandidatur wurde ihm jedoch untersagt, sein langjähriger Gegner Nawaz Sharif gewann die Wahl. Seitdem wurden mehrere Gerichtsverfahren gegen ihn geführt, darunter wegen der Ermordung der früheren Premierministerin Benazir Bhutto. Seit 2016 lebt er wieder in Dubai, die Vorwürfe gegen ihn hat er immer als politisch motiviert zurückgewiesen.



Generäle haben Pakistan fast die Hälfte seines Bestehens regiert, seit es 1947 die Unabhängigkeit erlangte. Die Justiz des Landes war in der Vergangenheit noch nie derart gegen mächtige Militärs vorgegangen.