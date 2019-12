Bei der Parlamentswahl in Großbritannien ist der Andrang in einigen Wahllokalen in London ungewöhnlich groß. Vielerorts bildeten sich Schlangen, viele Menschen wollten ihre Stimme am Morgen auf dem Weg zur Arbeit abgeben. Die Wahllokale sind bis 23 Uhr (MEZ) geöffnet.

"Ich habe seit etwa acht Jahren in diesem Wahllokal gewählt, aber ich habe noch nie anstehen müssen", sagte Craig Fordham in Putney. Chris Schofield stand in Bermondsey and Old Southwark in einer Schlange mit etwa 70 anderen Wählern, wie er sagte. "Es ist 20-mal so viel los wie 2017 und bei lokalen und den Europawahlen", meinte der 27-Jährige. "Die Atmosphäre ist typisch London: Alle stehen in einer ordentlichen Reihe und niemand spricht mit dem anderen."

Labour könnte Johnsons Wahlkreis gewinnen

Die Spitzenpolitiker wählten schon am Morgen, Jeremy Corbyn im Londoner Stadtteil Islington und Premierminister Boris Johnson in der Nähe seines Amtssitzes in der Downing Street. Beide posierten für Fotografen, ohne sich politisch zu äußern. Johnson hatte seinen Hund Dilyn dabei, den er bereits auf mehrere Wahlkampfveranstaltungen mitgenommen hatte. Als der Regierungschef das Wahllokal nach der Stimmabgabe verließ, hob er den kleinen Jack Russell in die Höhe und drückte ihn für die Fotografen kurz fest an sich, um ihm schließlich ein flüchtiges Küsschen zu verpassen.

Auch der Ort von Johnsons Stimmabgabe war ungewöhnlich. Eigentlich wählen Premierminister in ihren eigenen Wahlkreisen, nicht zuletzt, um sich selbst eine Stimme geben zu können. Genau dies könnte Johnson in seinem Wahlkreis Uxbridge and South Ruislip auch dringend gebrauchen: Den Sitz in dem Vorort im Westen Londons hatte er bei der Wahl 2017 mit nur gut 5.000 Stimmen Vorsprung gewonnen. Der Labour-Kandidat, für den auch die örtlichen Liberaldemokraten werben, hat also Chancen, den Wahlkreis des Premierministers zu gewinnen.

Generell aber dürften Johnsons Tories die Wahl gewinnen – auch wenn noch nicht gesichert ist, ob die Zuwächse für eine stabile Mehrheit reichen. Der jüngsten Erhebung vom Mittwochabend zufolge kämen die Konservativen auf 41 Prozent der Wählerstimmen und die oppositionelle Labourpartei auf 36 Prozent. Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht zum Freitag gerechnet. Der Ausgang wird maßgeblich darüber entscheiden, wie es mit dem Brexit weitergeht.