Internationale Kommentatoren deuten den deutlichen Wahlsieg der konservativen Tories von Premierminister Boris Johnson vor allem als Auftrag der Wählerinnen und Wähler, das Ringen um den Brexit zu beenden. Zu dem deutlichen Ergebnis beigetragen hat nach Ansicht vieler Journalistinnen und Journalisten auch die Schwäche von Labourchef Jeremy Corbyn. Zugleich beherrscht die Kritik am Wahlkampf und am Politikstil der beiden Spitzenpolitiker die Schlagzeilen in den internationalen Pressestimmen nach der Wahlnacht.

Die britische Tageszeitung Timesnennt den deutlichen Wahlsieg von Boris Johnson ein "außergewöhnliches politisches Manöver". In einem Moment, in dem es schien, als ob die konservativen Tories zwischen der Brexit-Partei und den Liberaldemokraten kurz vor dem Zusammenbruch standen, habe er einen großen Sieg errungen. Neben der rücksichtslosen Wahlkampfstrategie Johnsons und seines Beraters Dominic Cummings hätten die Konservativen dabei jedoch vor allem von dem schlechten Abschneiden von Johnsons Hauptgegner Jeremy Corbyn profitiert. Diesem sei es weder gelungen, eine breite Wählerschaft hinter einer Leitlinie zum Aufhalten des Brexits zu vereinen, noch habe er die traditionelle Labourwählerschaft hinter einem populistischen Manifest versammeln können.

Der britische Guardian schreibt von einem "Unbeliebtheitswettbewerb", den Johnson mühelos gewonnen habe. Weniger als an Inhalten liege das jedoch vor allem am Zustand der politischen Kultur im Land. Diesem stellt die Zeitung ein vernichtendes Zeugnis aus. Die Tories hätten jeden Trick aus dem "Steve-Bannon-/Donald-Trump-Spielbuch" übernommen. "Und eine beachtliche Zahl ist dumm genug gewesen, auf (Johnsons Slogan) Get Brexit done (den Brexit erledigen) hereinzufallen." "Die Wahrheit ist ein fremdes Land geworden", lautet das kritische Urteil.

Der Independent, ebenfalls aus Großbritannien, beobachtet ebenso eine "Trumpifizierung der britischen Politik und die Umformung des alten konservativen Bundes in eine getriebene populistische Bewegung ohne feste Grundsätze und mit mehr als nur Anzeichen eines Personenkults." Mithilfe zweifelhafter Ankündigungen habe der Premierminister von den Wählern ein Mandat für die Umsetzung des Brexits erhalten. Doch sei der Austritt aus der EU damit noch lange nicht abgeschlossen. "Dies ist erst das Ende der ersten Phase", ist der Kommentator überzeugt.

Ähnlich skeptisch bewertet die Financial Times das Wahlergebnis. Auch wenn der Weg zum Brexit nach den vergangenen Jahren der "politischen Lähmung" klar sei, werde das Land bald herausfinden, dass für die Vollendung des Brexits mehr als die Stimmabgabe bei einer Wahl erforderlich ist. Johnson werde nun unkontrolliert in die nächste Runde der EU-Verhandlungen gehen. Zugleich fürchtet die Zeitung eine "gewaltige nationalistische Aufwallung in Schottland" mit der Möglichkeit eines neuen Unabhängigkeitsreferendums. "Selbst bei all ihrem Jubel könnten die Konservativen fürchten, dass sie zwar den Brexit gesichert, aber das Vereinigte Königreich verloren haben", lautet das Fazit der Financial Times.



"Die wahre Nacht des Brexits"

Die Neue Zürcher Zeitung hält einen reibungslosen Ablauf und einen baldigen Brexit ebenfalls für ungewiss. "Ofenfertig" sei der Brexit, anders als vom Premierminister im Wahlkampf behauptet, keineswegs. Zunächst stehe im Februar die vereinbarte Übergangsfrist an, danach folgten die komplexen Verhandlungen über das künftige Verhältnis Großbritanniens zur EU. Ein Abkommen müsse bis Ende 2020 erreicht werden – eine Verlängerung habe Johnson bereits ausgeschlossen. "Falls bis dann kein Vertrag vorliegt, droht erneut der Absturz in ein No-Deal-Szenario", fürchtet die NZZ.

Dieser Darstellung widerspricht die italienische Corriere della Sera, die den Brexit durch Johnsons Wahlsieg als de facto vollzogen ansieht. "Europa verliert London, dieses Mal wirklich", heißt es in der Zeitung. Die Wahlnacht sei "die wahre Nacht des Brexits". Dennoch bleibe auch Grund für Optimismus. Schließlich habe der Premierminister nun einen größeren Handlungsspielraum, um einen EU-Austritt zu verhandeln, der die Rechte der ausländischen Arbeitnehmer und die Freiheit des Handelsaustauschs garantiert.

Das sieht auch die deutsche tazso: "Mit dreieinhalb Jahren Verspätung findet das Brexit-Referendum von 2016 seine folgerichtige Umsetzung in der Politik", kommentiert Dominic Johnson. Ungeachtet dessen, wie man zum Politikstil des britischen Premierministers Johnson steht, sieht der Autor das Wahlergebnis als "einzig möglichen Garant für die Wiederherstellung von Stabilität in Großbritannien, für eine Klärung des britischen Verhältnisses zu Europa und auch für die überfällige Neuordnung der britischen Politik".

Nach Ansicht von Stefan Kornelius von der Süddeutschen Zeitung hat jedoch ebendieser Politikstil bei den Britinnen und Briten eine "Entscheidung zugunsten der Verführung und der Simplizität" provoziert. Denn: "Eine Wahl hatten die Briten nicht wirklich. Niemand hat ihnen den Pfad gezeigt, der sie aus dem tiefen Unterholz des Brexits geführt hätte. Niemand hat ihnen Wahrheit von Lüge getrennt. Niemand hat eine Alternative geboten zum Populismus, ob er nun von rechts oder von links kommt", kritisiert Kornelius. Und auch er sieht die Schwäche von Johnsons Gegner Corbyn als maßgeblich für den Wahlsieg Johnsons an. Corbyn sei der eigentliche Garant des Tory-Sieges gewesen. "Für jeden Wähler der aufgeklärten Mitte war Corbyns Mischung aus autoritärer Arbeiterführerschaft mit viel Chauvinismus, Nationalismus und Antisemitismus gruselig", heißt es in dem Kommentar.



Das niederländische NRC Handelsblad weist in diesem Zusammenhang auf die zunehmende Armut sowie Probleme mit Sozialleistungen und einer mangelnden Gesundheitsversorgung vor allem in strukturschwachen Regionen in Mittel- und Nordengland hin. Neben dem Wunsch nach dem Brexit hätten diese Faktoren dazu geführt, dass sich viele ehemals traditionelle Labourwähler von der sozialdemokratischen Partei abgewendet haben. Dies müssten die Konservativen im Blick haben, wenn sie sich das Vertrauen ihrer Wähler bewahren wollten.