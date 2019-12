Die Gewerkschaften in Frankreich wollen ihre Proteste gegen die umstrittene Rentenreform der Regierung auch über Weihnachten hinweg fortsetzen. Wie die vier Gewerkschaften CGT, FO, FSU und Solidaires am Dienstagabend mitteilten, sollen die vor zwei Wochen begonnenen Streiks bis Ende Dezember weitergehen, sollte die Regierung ihre Reformpläne nicht in den kommenden Stunden zurückziehen. Bis zum Jahresende werde es dann weitere Mobilmachungen geben. In der Erklärung der Gewerkschaften ist allerdings von "örtlichen Aktionen" die Rede, nicht von einem weiteren nationalen Aktionstag.

Zur Entschärfung des Konflikts trifft Premierminister Édouard Philippe am Nachmittag Vertreter der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände in seinem Dienstsitz in Paris. Allerdings sind die Chancen auf eine Einigung derzeit eher gering: Philippe hatte sich vor der Gesprächsrunde entschlossen gezeigt, die Reform wie vorgesehen umzusetzen.



Die geplante Rentenform ist eines der zentralen Wahlkampfversprechen von Präsident Emmanuel Macron. Die französische Regierung will das in 43 Einzelsysteme aufgesplittete Rentensystem mit einem Punktesystem vereinheitlichen. Vorgesehen ist auch, einige der zahlreichen Sonderrechte und Privilegien abzuschaffen.



Zwar hat die Regierung mittlerweile etwa mit Übergangsfristen Zugeständnisse gemacht, diese sind nach Ansicht der Gewerkschaften jedoch unzureichend. Auch ein Kompromissangebot der größten Gewerkschaft CFDT wies die Regierung bisher zurück. Die CFDT hatte in Aussicht gestellt, höhere Rentenbeiträge mitzutragen, wenn die Regierung im Gegenzug die faktische Anhebung des Eintrittsalters von derzeit 62 auf 64 Jahre zurücknimmt. Haushaltsminister Gérald Darmanin lehnte dies ab: Eine Beitragserhöhung würde Arbeitnehmer wie Arbeitgeber belasten und "die Wirtschaft abwürgen", sagte er dem Sender BFM-TV. Andere Gewerkschaften, darunter die zweitgrößte Gewerkschaft CGT, fordern zudem den vollständigen Verzicht auf die Reform.

Einschränkungen im öffentlichen Leben halten an

Gegen die Reformpläne wird seit etwa zwei Wochen protestiert. Zu Beginn der Protestwelle am 5. Dezember waren laut Innenministerium mehr als 800.000 Menschen auf die Straße gegangen; die CGT hatte damals von 1,5 Millionen Demonstranten gesprochen. Es waren die bisher größten Demonstrationen gegen den Reformkurs von Präsident Emmanuel Macron. Auch bei den dritten landesweiten Aktionen in diesem Monat am Dienstag waren nach Angaben des Innenministeriums landesweit etwa 615.000 Menschen auf die Straße gegangen. Die Gewerkschaft CGT sprach von 1,8 Millionen Demonstranten. An den Protesten beteiligten sich neben Lokführern und Fluglotsen unter anderem auch Lehrer, Anwälte und Justizangestellte sowie Mitarbeiter von Krankenhäusern.

Die Streiks führten erneut zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Leben und Nah- wie Fernverkehr. Der Zug- und Flugverkehr war massiv gestört, auch Verbindungen nach Deutschland waren ausgefallen. Bei der Bahn und im Pariser Nahverkehr war es bereits der 13. Streiktag in Folge. In Lyon und Nantes beteiligten sich zudem Mitarbeiter des staatlichen Energiekonzerns EDF an dem Streik. Sie sorgten dort für kurzzeitige Stromausfälle in zehntausenden Haushalten, wie Gewerkschaftsmitglieder mitteilten. In etwa 20 französischen Gefängnissen legte zudem das Wachpersonal vorübergehend die Arbeit nieder.

Im Zuge der Proteste war außerdem der Rentenbeauftragte der Regierung zurückgetreten. Jean-Paul Delevoye gab sein Amt am Montag nach Enthüllungen über zahlreiche Nebenjobs auf. Der 72-Jährige hatte verschiedene bezahlte und unbezahlte Tätigkeiten und Mandate nicht offiziell angegeben. Gewerkschaften und Opposition warfen Delevoye deshalb illegale Ämterhäufung und einen Interessenkonflikt vor. Wie aus dem offiziellen Amtsblatt vom Mittwoch hervorgeht, hat die Regierung nun einen Nachfolger bestimmt. Zum obersten Rentenbeauftragten der Regierung wurde Laurent Pietraszewski ernannt.

Nach einer Umfrage des Instituts Harris Interactive unterstützen 62 Prozent der Franzosen die Streiks. 69 Prozent der Befragten wünschen sich allerdings eine Pause an den Feiertagen.