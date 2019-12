Die anhaltenden Proteste gegen die geplante Rentenreform der französischen Regierung legen das öffentliche Leben in Frankreich weiterhin lahm: Reisende müssen auch am Wochenende mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Zwei Tage nach Beginn der Streiks riefen die Gewerkschaften zu einer Ausweitung der Proteste auf. "Wir fordern, dass die Bewegung an diesem Wochenende fortgesetzt und ab Montag verstärkt wird", sagte Lauren Brun von der Gewerkschaft CGT.

In zahlreichen Städten gingen Menschen auf die Straße, um gegen die Pläne der Regierung zu demonstrieren. In der französischen Hauptstadt Paris begann am Nachmittag eine Demonstration gegen Arbeitslosigkeit und prekäre Arbeitsverhältnisse, die jedes Jahr am ersten Samstag im Dezember stattfindet. In diesem Jahr griff sie auch die Kritik an der geplanten Rentenreform auf. Außerdem gingen erneut Hunderte Anhänger der Gelbwesten-Protestbewegung auf die Straße, unter die sich nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP auch Mitglieder der Gewerkschaft CGT mischten.

Im Louvre-Museum in Paris blieben einige Räume und im Grand Palais eine gesamte Ausstellung geschlossen. Auch die Pariser Oper sagte wegen des Streiks Vorstellungen ab. Am Bahnhof in Marseille kamen Menschen zu einem Protest zusammen, zu der der Politiker der Linken, Jean-Luc Mélenchon, aufgerufen hatte.

Anhaltende Beeinträchtigungen im Zugverkehr

Auch im Zugverkehr kam es landesweit erneut zu erheblichen Einschränkungen. Die staatliche Bahngesellschaft SNCF teilte mit, nur 15 Prozent der Pariser Vorortzüge und jeder sechste TGV-Schnellzug würden fahren. Laut der Pariser Nahverkehrsgesellschaft RATP blieben zudem neun Métro-Linien geschlossen. Auch für Sonntag wurden erhebliche Beeinträchtigungen im Zugverkehr erwartet.

Zudem legten Lkw-Fahrer den Verkehr auf mehreren Autobahnen des Landes lahm, um gegen Pläne für eine höhere Besteuerung von Dieselkraftstoff zu protestieren. Ein ähnliches Vorhaben der Regierung hatte im vergangenen Jahr die Proteste der Gelbwesten ausgelöst. Betroffen waren etwa die A4 und der Autobahnring A104 östlich von Paris, die A7 bei Lyon oder die A8 im Süden des Landes. Mehrere Hundert Lastkraftwagen begannen mit den Blockaden gegen 9 Uhr morgens. Sie ließen zum Teil Autos auf der rechten Spur durchfahren, blockierten aber ausländische Lastwagen, wie der Sender France Info berichtete.



An den Flughäfen hingegen sollte sich die Lage nach Angaben der Flugaufsichtsbehörde DGAC beruhigen. Es könne aber noch zu Verspätungen und Beeinträchtigungen im Flugverkehr kommen.

Hunderttausende Menschen protestieren gegen Reformpläne

Seit Donnerstag gehen in Frankreich Hunderttausende Menschen gegen die von der Regierung geplante Rentenreform auf die Straße. Am Donnerstag protestierten nach Behördenangaben mehr als 800.000 Demonstranten, die Gewerkschaft CGT zählte 1,5 Millionen Teilnehmer. Zugleich legte ein Generalstreik das öffentliche Leben weitgehend lahm. Die Proteste waren damit deutlich größer als die Proteste der Gelbwesten, die sich zunächst gegen Steuererhöhungen auf Kraftstoffe, später aber auch ganz allgemein gegen die Reformpolitik Macrons richteten, und die vor etwa einem Jahr ihren Höhepunkt hatten.

Fortgesetzte Streiks bei der französischen Bahn, an Flughäfen und im Pariser Nahverkehr hatten auch am Freitag zu erheblichen Beeinträchtigungen für Berufspendler und Reisende geführt. Auch Verbindungen nach Deutschland waren erneut betroffen.

Die Regierung unter Präsident Macron will mit der Rentenreform Privilegien für bestimmte Berufsgruppen wie die Eisenbahner beenden und ein System schaffen, das für alle gilt. Außerdem sollen Anreize geschaffen werden, länger zu arbeiten. Premierminister Édouard Philippe will die konkreten Reformpläne für das Rentensystem am Mittwoch vorstellen.



Trotz der Massenproteste will die Regierung an der Rentenreform festhalten. Die neuen Maßnahmen würden "schrittweise" und "ohne Härte" eingeführt, sagte Philippe am Freitagabend. Die Regierung werde mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten, um ein für alle Branchen geltendes, gerechteres Rentensystem einzuführen. Dieses werde an die Stelle der bisher geltenden 42 Systeme treten. Zugleich warb Philippe um Verständnis: "Ihr werdet länger arbeiten müssen."