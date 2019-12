Myanmars Regierungschefin Aung San Suu Kyi hat die Vorwürfe des Völkermordes gegen ihr Land entschieden zurückgewiesen. Die Soldaten ihres Landes hätten vielmehr auf Angriffe bewaffneter örtlicher Gruppen reagiert, sagte die Friedensnobelpreisträgerin vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie dabei unangemessene Gewalt eingesetzt hätten. Die "Absicht eines Völkermordes" könne aber nicht die einzige Hypothese im komplexen Fall Myanmar sein.



Derzeit wird vor dem höchsten UN-Gericht verhandelt, ob die Gewalttaten der Militärs gegen die muslimische Rohingya-Minderheit einen Verstoß gegen die Völkermordkonvention von 1948 darstellen. Gambia hatte hierzu im Namen der 57 Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit eine Klage eingereicht. Aung San Suu Kyi, die ihre Aussage überraschend angekündigt hatte, wies diese Anschuldigungen als "unvollständig und irreführend" zurück.

"Ein interner bewaffneter Konflikt"

Gambia beruft sich in der Klage auf einen Bericht von UN-Ermittlern. Sie hatten dem Militär Myanmars "anhaltenden Völkermord" zur Last gelegt. Soldaten hätten Tausende Menschen ermordet, Frauen und Kinder vergewaltigt, Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und Menschen lebendig in ihren Häusern verbrannt. In dem Bericht heißt es, es hätte eine Kampagne mit "genozidaler Absicht" gegeben.

Im Kern geht es dabei um die Ereignisse im Herbst 2016, als Rebellen aus den Reihen der Rohingya Polizeistationen angegriffen hatten. In der Folge ging das Militär massiv gegen die muslimische Minderheit vor, mehr als 730.000 Rohingya flohen in das benachbarte Bangladesch.

Für Aung San Suu Kyi handelt es sich dabei um einen "internen bewaffneten Konflikt", der von der Rohingya-Armee begonnen wurde." Sie beteuerte, dass die Justiz Myanmars Schuldige strafrechtlich verfolge.

Das UN-Gericht berät noch bis Donnerstag. Ein Urteil wird in wenigen Wochen erwartet.