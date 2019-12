Die Nato hat in diesem Jahr die meisten Aktivitäten russischer U-Boote seit Ende des Kalten Krieges beobachtet. Das sagte eine Sprecherin des Verteidigungsbündnisses dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Demnach weitet Russland kontinuierlich seine Operationen unter Wasser aus. Allein bei einer Operation rund um Norwegen im Oktober habe das westliche Bündnis bis zu zehn russische U-Boote gleichzeitig beobachtet.

Die Nato-Sprecherin bezeichnete den Nordatlantik in dem Bericht als "von vitaler Bedeutung für die Sicherheit Europas". Grund dafür seien militärische Nachschubrouten, zivile Handelswege und Kommunikationskanäle in den Gewässern.



Nato wappnet sich gegen Attacken

Von zentraler Bedeutung sind dabei Unterseekabel zwischen den USA und Europa, durch die der größte Teil der Internetkommunikation fließt und die von russischen U-Booten gekappt werden könnten. Szenarien entsprechender Attacken stuft die Nato als Teil einer hybriden Kriegsführung ein, also einer Mischung offener und verdeckter Kriegshandlungen.

Die Nato-Sprecherin kündigte im Gespräch mit dem RND eine angemessene Reaktion der Allianz an. So plant die Nato unter anderem mehr Patrouillen im Nordatlantik. Zudem werde man in moderne U-Boot-Bekämpfung aus der Luft investieren.