Das EU-Parlament hat den chinesisch-uigurischen Regierungskritiker Ilham Tohti mit dem Sacharow-Preis für geistige Freiheit ausgezeichnet. Tohtis Tochter Jewher Ilham nahm die Auszeichnung stellvertretend für ihren in China inhaftierten Vater entgegen. Der 50-Jährige gehört zur mehrheitlich muslimischen Minderheit der Uiguren, die Menschenrechtsaktivisten zufolge in der Volksrepublik massiv unterdrückt wird.

Der frühere Wirtschaftsprofessor an einer Pekinger Universität war 2014 wegen des Vorwurfs des Separatismus zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, sich gegenüber seinen Studierenden positiv zu gewaltbereiten uigurischen Aktivisten geäußert und sie zur Auflehnung angestachelt zu haben. Der Prozess zog damals Kritik ausländischer Regierungen und Menschenrechtler auf sich.

Experten werfen Peking massive Menschenrechtsverletzungen in der mehrheitlich uigurischen Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas vor. Mehr als eine Million Uiguren und andere Muslime befinden sich dort Menschenrechtsaktivisten zufolge in Umerziehungslagern, wo sie demnach willkürlich festgehalten und teils misshandelt werden. Nachdem die Regierung in Peking die Existenz der Lager zunächst bestritten hatte, spricht sie heute von "Berufsbildungszentren" zur Deradikalisierung.

Xinjiang wurde jahrelang von islamistischen Anschlägen erschüttert. Die uigurische Minderheit fühlt sich von Peking benachteiligt und durch die systematische Ansiedlung von Han-Chinesen an den Rand gedrängt. In diesem Kontext betrieb Tohti zusammen mit Studierenden einer Pekinger Universität ab Mitte der 2000er-Jahre eine Website, auf der er Artikel zu sensiblen Themen auf Chinesisch und Uigurisch veröffentlichte.



"Die Mitgliedsländer der EU sollen China zur Verantwortung ziehen"

Jewher Ilham wolle ihren Vater unterstützen, auch wenn sie nicht wisse, wo er sich derzeit befinde, sagte sie im Plenum in Straßburg. Sie glaube fest, dass er noch am Leben sei. Seit 2017 habe sie keinerlei Kontakt mehr zu ihm gehabt. "Das Volk der Uiguren braucht Sie", sagte Ilham zu den EU-Abgeordneten. Die Mitgliedsländer der Europäischen Union sollten China zur Verantwortung ziehen. Dabei gehe es nicht darum, China zu bekämpfen, sondern Menschenrechte zu schützen, sagte Ilham.



"Mein Vater hat eine Website erstellt, um eine Austauschplattform für Uiguren, Chinesen und andere Minderheiten zu schaffen", sagte Ilham. Das habe die Aufmerksamkeit der chinesischen Behörden auf ihn gelenkt.

Den Ursprung dieses Konflikts sieht Jewher Ilham im fehlenden Verständnis der Volksgruppen füreinander. Zugleich mache die Zensur des chinesischen Staates eine Verständigung unmöglich: "Die chinesische Regierung (...) will nicht, dass die Bürger Bescheid wissen." Deshalb hätten sie ihren Vater beschuldigt. Dabei habe ihr Vater nicht einmal offen Kritik geübt und nie von Separatismus gesprochen. "Um ehrlich zu sein, war er sehr vorsichtig mit seinen Worten", sagte Jewher Ilham. Vielen Uiguren sei er sogar zu moderat gewesen.

Jewher Ilham erzählte, dass sie gemeinsam mit ihrem Vater in die USA reisen wollte, als er im Februar 2013 in China am Flughafen festgenommen und unter Hausarrest gestellt wurde. "Weil ich nur 18 Jahre alt war, ließen sie mich gehen." Sie selbst lebt seither in den USA.

Durch den Sacharow-Preis erhofft sich Jewher Ilham die baldige Freilassung ihres Vaters. Sie habe gehört, dass erst kürzlich ein früherer Sacharow-Preisträger in Russland aus dem Gefängnis entlassen worden sei, sagte sie. Dabei bezieht sie sich auf den ukrainischen Filmemacher Oleh Senzow, dessen Cousine im vergangenen Jahr die Auszeichnung des EU-Parlaments stellvertretend für ihn entgegengenommen hatte. Senzow kam schließlich im September dieses Jahres frei.