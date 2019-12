Wegen des Mordes an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi sind mehrere Todesstrafen verhängt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein Gericht in Saudi-Arabien sah die Schuld von fünf Menschen in dem Fall demnach als erwiesen an und verurteilte sie zum Tode. Drei weitere Angeklagte wurden wegen "Verschleierung des Verbrechens" zudem zu Haftstrafen von insgesamt 24 Jahren verurteilt.

Der Prozess gegen insgesamt elf Verdächtige hatte im Januar begonnen. Die Staatsanwaltschaft hatte für fünf der Angeklagten die Todesstrafe gefordert. Menschenrechtsorganisationen hatten den saudischen Behörden vorgeworfen, eine glaubhafte Aufarbeitung des Falls zu verhindern und keinen Zugang zum Verfahren zu ermöglichen.

Vertrauter des Kronprinzen freigesprochen

Die Vorwürfe gegen Saud al-Kahtani, einem der engsten Vertrauten des Kronprinzen, wurden "wegen unzureichender Beweise" nicht aufrecht erhalten, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Auch der frühere Vize-Geheimdienstchef, Ahmed al-Assiri, wurde freigesprochen. Die Behörde hatte während der Ermittlungen angegeben, dass Al-Assiri die Ermordung auf Anweisung des königlichen Medienberaters Al-Kahtani beaufsichtigt haben soll. Sowohl Al-Assiri als auch Al-Kahtani waren nach dem Mord an Khashoggi ihrer Ämter enthoben worden.

Khashoggi war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat im türkischen Istanbul von einem saudischen Spezialkommando getötet worden. Saudi-Arabien hatte zunächst bestritten, dass Khashoggi in dem Konsulat getötet wurde. Später erklärten die saudischen Machthaber, der Mann sei bei einer Schlägerei in der diplomatischen Vertretung ums Leben gekommen. Eine Reihe von Indizien legt nahe, dass Thronfolger Mohammed bin Salman, der Sohn des Königs, unmittelbare Verantwortung für die Tötung des Journalisten trägt.



Jamal Khashoggi war einer der wichtigsten Journalisten Saudi-Arabiens. Er entstammt einer regimenahen, einflussreichen Familie und arbeitete zwischenzeitlich auch als Berater und inoffizieller Sprecher der königlichen Familie. Seit dem Aufstieg des 33-jährigen Kronprinzen Bin Salman verschlechterte sich Khashoggis Verhältnis zum Königshaus. 2017 ging er ins Exil in die USA und schrieb kritische Kolumnen für die Washington Post über sein Heimatland und dessen Regierung.