Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat angekündigt, in der nächsten Woche den rechtlichen Prozess für ein neues Unabhängigkeitsreferendum beginnen zu wollen. Damit reagierte sie auf das Ergebnis der Wahl in Großbritannien, die der bisherige Premierminister Boris Johnson klar für sich entscheiden konnten. In Schottland hat eine große Mehrheit gegen die Konservativen des Regierungschefs und für Sturgeons proeuropäisch ausgerichtete Schottische Nationalpartei SNP votiert.

Die Schotten hätten das Recht, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, sagte Sturgeon. "Es ist die Sache des schottischen Parlaments, nicht einer Regierung in Westminster, zu sagen, ob und wann es ein neues Referendum geben sollte." Johnson habe als Anführer einer in Schottland geschlagenen Partei nicht das Recht, sich einem Referendum in den Weg zu stellen, warnte die schottische Regierungschefin. "Als ein unabhängiges Schottland, werden wir immer die Regierungen bekommen, die wir wählen."

Die SNP erreichte in Schottland 45 Prozent der Stimmen, 8,1 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2017. Damit gewann sie 48 der 59 Mandate. Die Konservativen von Boris Johnson verlor in Schottland mehr als die Hälfte ihrer Mandate. Nur noch sechs Parlamentarier gehen für die Tories aus Schottland nach Westminister.



Um ein rechtlich bindendes Referendum abhalten zu können, muss Sturgeon den sogenannten Article 30 des Schottland-Acts ziehen. Das würde bedeuten, dass eine entsprechende Befugnis von Westminster auf das Regionalparlament in Edinburgh übertragen würde. Beide Kammern des britischen Parlaments müssen darüber befinden. Premierminister Boris Johnson hatte seine ablehnende Haltung zu solch einem Unterfangen bereits deutlich gemacht. Allerdings herrscht in Großbritannien die gängige Meinung, dass Johnson den Schotten ein Referendum nicht auf alle Zeit verweigern können wird.



Bereits 2014 haben die Menschen in Schottland über ihre Unabhängigkeit abgestimmt. Eine knappe Mehrheit (55 Prozent) entschied sich damals gegen die Loslösung vom Vereinigten Königreich.