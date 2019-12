Bei Drohnenangriffen in Somalia sind mehrere Mitglieder der Terrormiliz Al-Shabaab getötet worden. Unter den Toten soll somalischen Geheimdienstangaben zufolge ein ranghohes Führungsmitglied der Terrormiliz sein. Die Angriffe konzentrierten sich den Angaben zufolge auf ein Al-Shabaab-Lager nahe dem Ort Kunya-Barow.



Neben somalischen Elitesoldaten wurden bei den Angriffen Drohnen des US-Militärs eingesetzt. Somalia selbst verfügt über keine Kampfdrohnen und greift deshalb auf die Hilfe seiner Verbündeten zurück. Die US-Kommandozentrale für Einsätze in Afrika bestätigte, dass die Angriffe mit der Regierung des ostafrikanischen Landes abgestimmt worden seien. Insgesamt wurden demnach drei Luftangriffe geflogen, dabei seien vier Terroristen getötet worden. Das US-Militär stuft Al-Shabaab als "weltweite Bedrohung" ein und geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Miliz auch Anschläge in den USA plant.

Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf den verheerenden Bombenanschlag in Mogadischu, bei dem am Samstag knapp 100 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden waren. Augenzeugen sprachen von einem Bild der Verwüstung, nachdem ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen an einem Kontrollpunkt in einem belebten Stadtviertel während des morgendlichen Berufsverkehrs in die Luft gesprengt worden war. Obwohl es zunächst kein Bekennerschreiben gab, wird hinter dem Anschlag die Al-Shabaab-Miliz vermutet.

Al-Shabaab kämpft in dem afrikanischen Land seit Jahren um die Vorherrschaft. Die sunnitischen Fundamentalisten beherrschen große Gebiete im Süden und Zentrum Somalias und verüben immer wieder Anschläge.

Große Bestürzung nach Bombenanschlag

Die Sprengstoffattacke wurde weltweit scharf verurteilt. EU-Ratspräsident Charles Michel betonte auf Twitter: "Europa wird Afrika im Kampf gegen den Terrorismus weiter unterstützen." UN-Generalsekretär António Guterres forderte dazu auf, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Auch Russland verurteilte den "barbarischen Anschlag".



Somalias Präsident Mohamed Abdullahi Farmajo rief die Bevölkerung zum Zusammenhalt beim Kampf gegen "den Feind der Menschenwürde" auf und erklärte: "Das einzige Ziel, das die Terroristen in unserem Land entwickelt haben, ist das wahllose Töten unschuldiger Menschen."



Am Sonntag wurden 16 bei dem Sprengstoffanschlag verletzte Somalier zur medizinischen Behandlung in die Türkei ausgeflogen. Mit dem Militärtransporter wurden auch die Leichen zweier getöteter türkischer Staatsbürger in ihr Heimatland überführt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte ihren Tod am Vorabend bestätigt.