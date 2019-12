Der frühere sudanesische Präsident Omar al-Baschir ist wegen Geldwäsche und Korruption zu zwei Jahren Hausarrest verurteilt worden. Er müsse die Strafe in einer Pflegeeinrichtung verbüßen, teilte der zuständige Richter in der sudanesischen Hauptstadt Khartum mit. Wegen seines hohen Alters sei der 75-Jährige gemäß des sudanesischen Rechts nicht zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Sein Vermögen sei eingezogen worden.

In dem Verfahren ging es um 25 Millionen Dollar (22 Millionen Euro), die der frühere Machthaber kurz vor seinem Sturz vor etwa acht Monaten aus Saudi-Arabien erhalten hatte. Al-Baschir hatten mehr als zehn Jahre Haft gedroht. Das Urteil ist das erste einer ganzen Reihe von Prozessen gegen den im Frühjahr gestürzten Langzeitherrscher. Gegen den 75-Jährigen besteht auch ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag wegen Kriegsverbrechen und Völkermordes in der Region Darfur. Al-Baschir soll die nun gegen ihn verhängte Strafe laut Gericht erst antreten, wenn in den anderen Prozessen gegen ihn das Urteil gefallen ist. Er muss sich außerdem wegen des Todes von Demonstranten verantworten. Ob er nach Den Haag ausgeliefert wird, ist offen.

Nach monatelangen Massenprotesten hatte im April das Militär den Staatschef al-Baschir abgesetzt. Baschir hat das Land seit einem Putsch im Jahr 1989 regiert. Nach seiner Festnahme wurden in seinem Haus Millionen von Dollar, Euro und sudanesischen Pfund entdeckt.



Seit der Abspaltung des afrikanisch geprägten Südsudan im Jahr 2011 befindet sich das arabisch dominierte, unter Baschir streng islamische Land in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Gründe dafür sind neben dem Verlust der südlichen Ölfelder auch die Vernachlässigung der Landwirtschaft. Ihre Exportorientierung, von der die Machtelite profitierte, hat zu einer Verdreifachung von Brotpreisen geführt, was letztlich die Proteste auslöste.

Ein weiterer Grund für die Armut im Land ist, dass die USA den Sudan seit 1993 auf ihrer Liste der Staaten führen, die den Terrorismus unterstützen. Dadurch werden ausländische Investitionen und Hilfen des Internationalen Währungsfonds sowie der Weltbank blockiert.

Nachdem es auch Proteste gegen den Militärrat gegeben hatte, der nach dem Sturz Baschirs eingesetzt wurde, einigten sich Militär und Vertreter der Zivilgesellschaft auf einen "Souveränen Rat". Er soll zur Hälfte aus Militärs, zur Hälfte aus zivilen Personen bestehen und vom ehemaligen UN-Wirtschaftsexperten Abdalla Hamdok geführt werden. Diese Übergangsregierung wird für drei Jahre und drei Monate eingesetzt; bis dahin soll es Wahlen geben.