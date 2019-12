Was hat ein rührseliger Kinderfilm aus Hollywood mit harten Machtkonflikten rund um China und die Vereinigten Staaten zu tun? Warum zensiert Malaysia den Animationsfilm "Everest – Ein Yeti will hoch hinaus" und Vietnam verbietet ihn gleich ganz? Das Werk hat diesen Herbst in Südostasien für viel Ärger gesorgt und das allein wegen einer winzigen Einstellung, in der eine Karte vom Südchinesischen Meer mitsamt der sogenannten Neun-Striche-Linie zu sehen ist.



Mit dieser Linie pflegt die Regierung der Volksrepublik China seit rund zehn Jahren ihren Anspruch auf praktisch das gesamte Meer zu illustrieren. Nur: China steht mit diesem Anspruch vollkommen allein da, geht es nach den Vereinten Nationen, ist das Südchinesische Meer ein internationales Gewässer. Die Anrainer sehen das genauso – und natürlich haben sie alle eigene Interessen.

Ein Ausschnitt aus dem Hollywood-Animationsfilm mit dem östlichen Teil der Neun-Striche-Linie (umkreist) © Screenshot YouTube/​Dreamworks TV

Das eigentliche Problem für Chinas Nachbarn sind jedoch die Folgen, die aus diesem Anspruch resultieren. China ist mit seinem Militär im Südchinesischen Meer präsent und lässt andere Staaten die eigenen Ansprüche auf die Region empfindlich spüren. Bislang waren die USA im Westpazifik die dominierende Macht, doch sie haben jetzt Konkurrenz aus Peking. Aus dem einstigen Herausforderer ist ein Rivale auf Augenhöhe geworden.

Deutschland will Präsenz zeigen

Der Handelskonflikt Donald Trumps mit China, dessen weltwirtschaftliche Folgen gerade mit einem ersten Abkommen etwas abgefedert wurden, ist ein Ausdruck dessen, genauso wie beispielsweise der Streit um Chinas latent spionageverdächtiges Telekomunternehmen Huawei.



Wie angespannt die Lage ist, zeigt sich an Äußerungen wie der eines Sprechers der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Er ließ jetzt verkünden, man werde im Südchinesischen Meer verstärkt Manöver fahren, um für "unerwartete Konfrontationen" gewappnet zu sein. Und selbst im weit entfernten Deutschland sprach Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer unlängst davon, mit den Verbündeten im indopazifischen Raum Präsenz zeigen zu wollen. Dies gelte auch im Südchinesischen Meer, erklärte dazu der Inspekteur der Marine, Andreas Krause. Wie konnte es so weit kommen?

Um ihren Machtbereich auszubauen, hat die chinesische Regierung in den vergangenen zehn Jahren im Meer so viele Claims wie möglich abgesteckt und dafür weit von der eigenen Küste entfernt liegende Riffe und Sandbänke besetzt, zu Inseln aufgeschüttet und als militärische Außenposten ausgebaut. Dafür wurden zwischen 2013 und 2018 fast 13 Quadratkilometer Land gewonnen mit insgesamt drei Startbahnen für Militärflieger, dazu neun Hubschrauberlandeplätze, neun Häfen und 13 Radarstationen. Zwanzig Außenposten hat China heute allein auf den Paracel-Inseln, sieben auf den Spratlys.

Was die Lage noch verwickelter macht, ist, dass es im Meer zahlreiche Inseln gibt, auf die mehrere Anrainerstaaten teilweise überlagernde Ansprüche erheben. Besonders brisant ist die Situaton auf den Spratlys, deren größter Teil von Vietnam besetzt ist und wo noch vier weitere Anrainerstaaten Inseln kontrollieren.

Die Militarisierung des Südchinesischen Meers durch vor allem China hat einen der global wichtigsten Seewege innerhalb von ein paar Jahren zu einem Spannungsgebiet schlechthin gemacht. Immerhin gehen hier laut den Vereinten Nationen (UNCTAD) fast 30 Prozent des Welthandels durch, das Meer hat reichhaltige Fischgründe und wohl auch Öl- als auch Gasfelder, dazu verlaufen zahlreiche Flugrouten über dem Meer. Und vor allem: die USA sind im Westpazifik seit 1945 mit ihren Flotten und Stützpunkten wie auf dem pazifischen Guam die militärisch dominierende Macht. Alles weist daraufhin, dass China die USA hier unbedingt ablösen will.



Deswegen rüstet China seit Langem schon kräftig auf. Viele Jahre lang geschah das im Geheimen. Konkrete Zahlen zu ihrem Wehretat und den Streitkräften nennt die Regierung in Peking bis heute nicht. Die Friedensforscher von SIPRI, einem Institut aus Stockholm, sehen das Land dennoch auf Platz zwei der Nationen, die am meisten Geld für ihre Streitkräfte ausgeben – hinter den Vereinigten Staaten. 250 Milliarden soll China laut den schwedischen Konfliktforschern für die Armee aufgewendet haben, immerhin 14 Prozent der weltweiten Militärausgaben. In den vergangenen zehn Jahren stieg der Rüstungsetat um 83 Prozent.



Die Regierung Trumps gab 2018 fast so viel aus wie die acht Staaten auf den Plätzen zwei bis neun der SIPRI-Rangliste zusammen. Doch gerade in den Programmen der Amerikaner zur Modernisierung des Waffenarsenals und zum Ausbau des Militärs sieht China eine Herausforderung. Denn bereits unter Präsident Barack Obama hatten die Amerikaner offiziell angekündigt, sich künftig stärker auf den Westpazifik konzentrieren zu wollen.