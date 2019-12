Außenminister Heiko Maas hat zu einer sofortigen Waffenruhe in der umkämpften Rebellenhochburg Idlib im Nordwesten Syriens aufgerufen. "Die humanitäre Situation in Idlib ist ohnehin schon katastrophal und verschärft sich durch die Kämpfe immer weiter", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Zehntausende sind auf der Flucht, unter schwersten Bedingungen, mitten im Winter. Es braucht ein sofortiges Ende der Angriffe und eine dauerhafte Waffenruhe."

Allerdings könnten die zwei Millionen Menschen, die dort akut auf humanitäre Hilfe angewiesen seien, nicht auf eine politische Lösung warten, betonte Maas. Deshalb stelle Deutschland weitere sieben Millionen Euro für ein UN-Programm für grenzüberschreitende humanitäre Hilfe für Syrien bereit.

Eine Verlängerung des Hilfsprogramms über den 10. Januar 2020 hinaus scheiterte kürzlich am Veto von Russland und China im UN-Sicherheitsrat. Deutschland ist laut Funke Mediengruppe mit knapp 27 Millionen Euro im laufenden Jahr neben Großbritannien größter Einzahler in das Programm. Maas rief zur Verlängerung der Resolution auf, nur so sei lebensnotwendige Hilfe weiterhin zu leisten.

Eine Viertelmillion Flüchtlinge in zwei Wochen

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in den vergangenen zwei Wochen mehr als 235.000 Menschen aus Idlib geflohen. Die Menschen seien vor allem südlich der Stadt Idlib vertrieben worden. Trotz einer eigentlich geltenden Waffenruhe haben syrische Regierungstruppen mit russischer Unterstützung ihre Angriffe auf die Provinz seit Anfang Dezember massiv verstärkt.



Syrien - Recep Tayyip Erdoğan warnt EU vor Flüchtlingsandrang Die türkische Regierung geht von 80.000 Flüchtlingen aus der umkämpften Provinz Idlib aus. Die EU müsse die Türkei bei der Aufnahme unterstützen, sagte Erdoğan. © Foto: ABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte angesichts der schweren Angriffe vor einem neuen Flüchtlingsandrang in Richtung Europa gewarnt. Die Militäroperation gegen Rebellen in der Provinz Idlib hatte bereits im April begonnen.

Idlib sowie Teile der angrenzenden Provinzen Hama, Aleppo und Latakia werden von dem früheren Al-Kaida-Ableger HTS und anderen islamistischen Milizen kontrolliert. Der syrische Machthaber Baschar al-Assad ist entschlossen, die Region wieder unter seine Kontrolle zu bringen.