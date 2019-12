Im britischen Wahlkampf spielt nach dem Terroranschlag vom Freitag nicht mehr der Brexit, sondern die innere Sicherheit die zentrale Rolle. Der Premierminister Boris Johnson und der Oppositionsführer Jeremy Corbyn haben ihre Lager gegenseitig für den Anschlag in London verantwortlich gemacht. Johnson brachte die Freilassung des verurteilten Extremisten Usman K., der den Messerangriff ausgeführt haben soll, mit Strafmaßregelungen in Verbindung, die unter der letzten Regierung von Corbyns Labour Party eingeführt worden waren. Corbyn warf den Konservativen von Johnson vor, für die Sicherheit wenig Geld ausgeben zu wollen.

Usman K. hatte etwa die Hälfte seiner Strafe geleistet, bevor er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Er stach am Freitag mutmaßlich auf fünf Personen ein, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Von den fünf verletzten Personen starben zwei.

Johnson versprach, die Strafmaßgesetze zu verschärfen. "Ich denke, es ist abstoßend, dass Einzelpersonen, die so gefährlich wie dieser Mann sind, nach der Ableistung von nur acht Jahren freikommen sollten, und deshalb werden wir das Gesetz ändern", sagte Johnson der Andrew Marr Show der BBC.

Der schottische Fernsehmoderator Andrew Marr wies wiederum in seiner Sendung darauf hin, dass die Konservativen seit fast einem Jahrzehnt an der Macht seien und keine Änderungen der Situation vorgenommen hätten, über die sich Johnson beschwere.

Der stellvertretende Vorsitzende der Liberaldemokraten, Ed Davey, sagte dem Sender Sky News, Johnson führe die Öffentlichkeit über das derzeitige Gesetz zur vorzeitigen Haftentlassung von Gefängnisinsassen in die Irre. "Entweder ist er inkompetent und kennt das Gesetz nicht, oder er führt Menschen absichtlich in die Irre, wenn wir es mit einer Tragödie zu tun haben, und ich fürchte, dass es für den Premierminister in beiden Fällen nicht gut aussieht", sagte Davey.

Jeremy Corbyn sagte außerdem, er stimme nicht zwangsläufig darin überein, dass alle Terrorhäftlinge ihre vollständige Haftstrafe absitzen müssen sollten.



Die britische Parlamentswahl ist für den 12. Dezember vorgesehen. Vor allem die Stimmen der vielen Erstwähler könnten die Wahl in Großbritannien entscheiden. Davon profitieren dürfte die Labourpartei.