Verlassen stehen die rostenden Hafenkräne im peitschenden Regen, der vom Atlantik über die Docks von Workington fegt. Stephen stemmt sich gegen den Wind und schaut über seinen Heimatort an der englischen Westküste. "Nie wieder wähle ich Labour!", flucht er.

Er deutet auf die alte Stahlfabrik, in der sein Vater gearbeitet hat, nachdem er bei der Marine aufgehört hatte. "Geschlossen. Genauso wie das Kohlekraftwerk, in dem ich 20 Jahre geschuftet habe. Auch die Docks sind zu. Alle Arbeitsplätze weg." Stephen ist jetzt Taxifahrer in dieser "runtergekommenen Stadt", wie er Workington mit den 32.000 Einwohnern bezeichnet. "Im Sommer mag es ja hier an der Küste ganz schön sein, aber man braucht halt Geld in der Tasche."

Hier war immer Labour an der Macht. Aber nie hätten sie sich wirklich für die Stadt eingesetzt, beschwert sich Stephen: Die Notaufnahme im Krankenhaus geschlossen, kein Flughafen in der Nähe, nicht einmal eine anständige Straße zur nächsten Autobahn. Die Züge sind dauernd verspätet und brauchen mindestens viereinhalb Stunden nach London. Der einzige große Arbeitgeber ist der Nuklearkomplex mit Wiederaufbereitungsanlagen in Sellafield nebenan. "Ohne die wären wir eine Geisterstadt", sagt Stephen.

1/8 Im Zentrum von Workington © Christopher Furlong/​Getty Images 2/8 Der Hafen von Workington © Christopher Furlong/​Getty Images 3/8 Wohnhäuser, Industrie und Windkraftanlage im Hintergrund © Christopher Furlong/​Getty Images 4/8 Zwischen zwei Wohnstraßen © Christopher Furlong/​Getty Images 5/8 Ein Plausch © Christopher Furlong/​Getty Images 6/8 Kleine Häuser, kleine Dächer – Blick über Workington © Christopher Furlong/​Getty Images 7/8 Spaziergang am Hafen © Christopher Furlong/​Getty Images 8/8 Die Kräne am Hafen von Workington © Christopher Furlong/​Getty Images

Auf Matschwegen fährt er zurück in die Stadt, deren graue Häuser langsam aus der Regenlandschaft auftauchen. "Wir wollten den Brexit, aber Labour hat im Parlament einfach dagegen gestimmt", sagt er wütend, "Corbyn ist ein Lügner." Seine Stimme wird er diesmal den Konservativen geben. "Boris Johnson zieht wenigstens den Brexit durch", begründet er seine Entscheidung. Ob Johnson dann wirklich was für die Stadt tun werde, wie er es im Wahlkampf im Norden des Landes versprochen hat, bezweifelt Stephen zwar, aber man könne es ja versuchen.

Frustrierte Arbeiter als Tory-Wähler

Stephen ist genau der Typ des Arbeiters, des working man, den die Konservative Partei im Wahlkampf für sich entdeckt hat. Der konservative Thinktank Onward hat Johnson geraten, seine Wahlkampagne auf genau diese Art von Wechselwählern auszurichten: Männer aus der Arbeiterklasse, die von der Globalisierung und dem technischen Fortschritt überrollt worden sind, deren Heimat die vergessenen Industriestädte sind und die für den Brexit gestimmt haben. Mit diesen Wechselwählern hoffen die Tories, die Wahl zu gewinnen.

Bisher scheinen die Wahlprognosen ihnen Recht zu geben. Johnson führt mit den Tories bei Wahlumfragen mit 43 Prozent vor Labour mit 34 Prozent. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat errechnet, dass die Konservativen auf etwa 339 Sitze im Unterhaus kommen könnten, mehr als sie für eine Mehrheit von 326 Sitzen brauchen. Nach den YouGov-Berechnungen werden sie Labour 29 Sitze wegschnappen – vor allem im Norden. Workington hätte dazugehören können, wird aber nach jüngsten Berechnungen wohl doch wieder Labour wählen.

Dabei ist hier der Frust über Labour groß, die Langzeitarbeitslosigkeit ist mit 9,2 Prozent doppelt so hoch wie durchschnittlich in England. Statistisch wird hier mehr geraucht und mehr getrunken als im Rest des Landes, hier sind Übergewicht, Lungenkrebs und Diabetes große Probleme. Und nur 15 Prozent der Einwohner von Workington haben eine gute Ausbildung.

Weil der Brexit ihnen eine bessere Zukunft zu versprechen schien, stimmen im Referendum 61 Prozent der Bewohner von Workington 2016 für den Austritt aus der EU. Die Labour-Abgeordnete Sue Hayman versprach, sich nach dem Abstimmungsergebnis zu richten. "Wir haben sie nach London geschickt, um für den Brexit zu kämpfen", erklärt Stephen. "Aber sie hat dagegen gestimmt." Er hat heute genau jene Wut in sich, die man im Norden braucht, um die Partei zu wechseln.

Aber nicht jeder bringt das übers Herz. Die politischen Loyalitäten sitzen tief und haben sich über Generationen tradiert.