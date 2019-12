Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will Truppen nach Libyen schicken, um die dortige Regierung militärisch zu unterstützen. Hierzu möchte er dem türkischen Parlament Anfang Januar ein entsprechendes Gesetz vorlegen, sagte er bei einer Rede vor Vertretern seiner Partei AKP. "Basierend auf dem Memorandum zur Sicherheits- und Militärzusammenarbeit ist das Erste, was wir tun werden, sobald das Parlament öffnet, eine Resolution für die Entsendung von Soldaten vorzulegen", sagte Erdoğan. Eine Verabschiedung des Gesetzes wird am 8. oder 9. Januar erwartet.

"Wir werden an Orte gehen, zu denen wir eingeladen werden, und nicht an Orte, zu denen wir nicht eingeladen werden", sagte Erdoğan. "Und im Moment, da eine solche Einladung vorliegt, werden wir diese Einladung annehmen." Die Türkei werde der Regierung in Tripolis "jede Art von Unterstützung gegen einen Putsch-planenden General geben, der von mehreren europäischen und arabischen Ländern unterstützt wird", sagte Erdoğan. "Wir stellen uns an die Seite von Libyens rechtmäßiger Regierung."

Eine Militärkooperation besteht bereits

Libyenleidet seit 2014 unter einem Bürgerkrieg. Erdoğan hatte sich schon am Sonntag bereit erklärt, die von den UN anerkannte Regierung in Tripolis mit Fayiz as-Sarradsch an der Spitze stärker militärisch zu unterstützen und die Möglichkeiten eines Einsatzes von Bodentruppen, Luftwaffe und Marine zu prüfen. Noch ist nicht klar, um welche Art von Truppen es sich handeln soll.



Die Türkei und die Regierung in Libyen hatten ein umfassendes Abkommen zur Sicherheits- und Militärkooperation geschlossen. Das erlaubt es der Türkei laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, militärische Ausbilder und Berater zu schicken.

Die türkische Regierung habe auch die Genehmigung für gemeinsame Militärübungen und dürfe auf Anfrage Waffen und Militärfahrzeuge nach Libyen senden, hieß es weiter. Weiterhin verpflichte sich die Türkei, beim Aufbau einer Schutztruppe zu helfen, die polizeiliche und militärische Aufgaben übernehmen soll. Um Kampftruppen zu schicken, benötigt Erdoğans Regierung allerdings eine gesonderte Zustimmung des Parlaments. Dort verfügt seine AKP zusammen mit der nationalistischen MHP über eine Mehrheit.



Russland ist besorgt über türkisches Engagement

Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi konkurrieren in Libyen die von den UN anerkannte Einheitsregierung von Fayiz as-Sarradsch und der mächtige General Chalifa Haftar um die Macht. Haftars Libysche Nationalarmee (LNA) versucht seit April, die Hauptstadt Tripolis einzunehmen. Seit dem Beginn der Offensive vor acht Monaten wurden nach UN-Angaben mehr als 280 Zivilisten getötet und mehr als 140.000 Menschen vertrieben.



Die Türkei, Katar und Italien unterstützen as-Sarradsch. Auf der Seite Haftars stehen unter anderem Frankreich, Saudi-Arabien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate. Mit einem Engagement der Türkei wächst daher die Angst vor einem Stellvertreterkrieg in Libyen.

Die russische Regierung, die in Libyen ebenfalls General Haftar unterstützt, hat sich zu einem möglichen Engagement der Türkei bereits besorgt geäußert. Am Montag war eine Delegation der türkischen Regierung nach Moskau gereist, um mit russischen Diplomaten über die Themen Libyen und Syrien zu sprechen. Das Treffen habe drei Tage und damit wesentlich länger als erwartet gedauert, berichtete die russische Tageszeitung Wedomosti.



Am Mittwoch hatte sich Erdoğan mit seinem tunesischen Amtskollegen Kais Saied getroffen, um über mögliche Schritte für einen Waffenstillstand in Libyen zu sprechen. Man sei sich einig, die Regierung as-Sarradsch unterstützen zu wollen, sagte der türkische Präsident.