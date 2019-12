Rudy Giuliani, der persönliche Anwalt von US-Präsident Donald Trump, hat laut einem Bericht der New York Times neue Angaben dazu gemacht, wie er auf die Absetzung der ehemaligen US-Botschafterin in der Ukraine, Marie L. Yovanovitch, hinwirkte. Er habe den Präsidenten davon in Kenntnis gesetzt, dass Yovanovitch die von Trump gewünschten Ermittlungen gegen dessen innenpolitischen Herausforderer Joe Biden behindere, sagte Giuliani demnach. Auch habe er darauf hingewiesen, dass die Botschafterin Ermittlungen gegen Personen, die Trumps Wahlkampf 2016 durch Verbreitung von Dokumenten geschadet hätten, verhindere.



Konkret soll Yovanovitch ukrainischen Strafverfolgern, die laut Giuliani Joe Biden und seinen Sohn Hunter belasten könnten, US-Visa verweigert haben. "Ich habe den Präsidenten einige Male darauf hingewiesen, dass ich von den Visa-Absagen erfahren habe", sagte Giuliani der New York Times. Die Verweigerung soll auch Personen betroffen haben, deren Aussagen, etwa über Geldflüsse vom ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch an Trumps Wahlkampfstab, zum Rücktritt und zur späteren Verurteilung von Trumps Wahlkampfmanager Paul Manafort geführt haben sollen.

Yovanovitch habe "schlecht über Trump gesprochen", behauptet Giuliani. Die gesamte US-Botschaft in der Ukraine sei "politisch voreingenommen" und "außerhalb unserer Kontrolle" gewesen. Durch die Weitergabe dieser Anschuldigungen an Trump will Giuliani die Absetzung der Diplomatin initiiert haben: "Es gab viele Gründe, sie zu entfernen. Ich denke, meine Informationen spielten eine Rolle", sagte er. Nachdem Giuliani Trump von der angeblichen Illoyalität der Botschafterin informierte, soll dieser ihn angewiesen haben, sich diesbezüglich mit Außenminister Mike Pompeo zu beraten.

Keine Beweise für Giulianis Behauptungen

Wenige Wochen später, Ende April 2019, wurde Yovanovitch in die USA zurückgerufen, einen weiteren Monat später offiziell als Botschafterin entlassen. Eine zentrale Rolle spielten dabei offenbar Memos, die Giuliani Pompeo zur Verfügung gestellt haben will. Sie sollen Anschuldigungen ukrainischer Ermittler gegen die Botschafterin enthalten haben, von denen Giuliani gehofft hat, dass Pompeo sie ans FBI weitergeben werde: "Vielleicht nehmen sie es ihm ab, dann sieht es nicht so aus, als hätte ich das FBI dazu gedrängt", sagte er der New York Times.



In einem der Memos soll sich Wiktor Schokin über Yovanovitch beschwert haben, die ihm ein Visum verweigert haben soll. In dem Memo behauptet er, Informationen über Korruption innerhalb der ukrainischen US-Botschaft zu besitzen und sie mit dem Außenministerium teilen zu wollen – was Beamte des Außenministeriums laut New York Times als "persönlichen Rachefeldzug" werteten. Schokin war 2015 bis 2016 Generalstaatsanwalt der Ukraine, bis er – teilweise auf Druck vom damaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden, aber auch weiterer US-amerikanischer und europäischer Politiker – aufgrund von Korruptionsvorwürfen zurücktrat. Trump hatte mehrmals behauptet, Joe Biden habe damit Ermittlungen Schokins gegen das Gasunternehmen, in dem dessen Sohn Hunter zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat, verhindern wollen.



Yovanovitch hatte bei einer Befragung im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses im November angedeutet, Opfer eine Schmutzkampagne gewesen zu sein: Niemals habe sie gezielt Ermittlungen verhindert, ihre Entlassung sei willkürlich gewesen. "Das Außenministerium hat vor dem Präsidenten kapituliert", sagte sie dem Ausschuss. Beweise für Giulianis Anschuldigungen gibt es nicht.



Impeachment-Abstimmung im Repräsentantenhaus steht bevor

Giulianis Aussage wurde am selben Tag veröffentlicht, an dem der Justizausschuss des Repräsentantenhauses die Begründung zur Anklageschrift publizierte, welche die Amtsenthebung Trumps begründen soll. Die Demokraten werfen Trump Behinderung des Kongresses sowie Machtmissbrauch vor, wie etwa das Zurückhalten von bereits zugesagter Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von 400 Millionen US-Dollar. Damit hat Trump Zeugenaussagen zufolge Ermittlungen gegen Joe Biden in der Ukraine erzwingen wollen, was auch aus einem vom Weißen Haus veröffentlichten Mitschrift eines Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hervorgeht. Rudy Giuliani soll eine zentrale Rolle in dem Versuch Trumps, Einfluss auf die Ukraine auszuüben, gespielt haben, etwa durch Reisen in das Land mit dem Ziel, inoffizielle Verhandlungen mit Regierungsvertretern zu führen.

Am Mittwoch wird das von den Demokraten dominierte Repräsentantenhaus voraussichtlich für die Amtsenthebung stimmen, die endgültige Entscheidung liegt dann beim Senat, in dem die Republikaner dominieren. Dort wollen die demokratischen Senatoren Topberater Trumps befragen, wie etwa den ehemaligen Sicherheitsberater John Bolton, der Trumps Einflussnahme auf die Ukraine offenbar hatte verhindern wollen, sowie den aktuellen Stabschef des Weißen Hauses Mick Mulvaney. Dennoch ist im Senat ein Votum gegen die Amtsenthebung Trumps zu erwarten: Diese würde eine Zwei-Drittel-Mehrheit erfordern, wofür mindestens zwanzig republikanische Senatoren gegen den Präsidenten stimmen müssten. Angesichts der hohen Beliebtheitswerte Trumps bei den republikanischen Wählern gilt das als extrem unwahrscheinlich.