In der Ostukraine soll am Sonntag ein umfangreicher Gefangenenaustausch zwischen der ukrainischen Regierung und ostukrainischen Separatisten stattfinden, der schon zuvor angekündigt worden ist. Das hat der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj bestätigt: "Der Austausch sollte morgen sein. Wir warten alle darauf." Die Übergabe der Gefangenen sei "die schwierigste Aufgabe in diesem Jahr". Zuvor hatte eine Vertreterin der international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk die Einigung auf den Austausch verkündet.

Demnach sollen die Separatisten 55 Gefangene freigeben und die Zentralregierung in Kiew im Gegenzug 87 Gefangene freilassen. Der Austausch soll russischen Medienberichten zufolge nahe der Frontlinie stattfinden, die entlang der von den Separatisten kontrollierten Gebiete um die Großstädte Donezk und Luhansk verläuft. Der Beauftragte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Martin Sjdik, bestätigte die Vorbereitungen für die gegenseitige Übergabe. Es habe offenbar noch Diskussionen darüber gegeben, welche Gefangenen im Einzelnen frei kommen sollen.



Todesschützen vom Maidan sollen offenbar übergeben werden

Ein Grund dafür könnte die Identität bestimmter zur Freilassung vorgesehener Gefangener sein. Wie das ukrainische Nachrichtenportal Liga.net schreibt, sollen sich unter den Gefangenen, die die Regierung an die Separatisten übergeben will, fünf ehemalige Mitarbeiter der Sondereinsatztruppe "Berkut" befinden, die Beschuldigte in einem Strafverfahren sind. Im Februar 2014 sollen sie bei den Maidan-Protesten gegen den damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch gezielt Demonstrierende erschossen haben.



Eine Organisation, die die Familien der damals getöteten Demonstranten vertritt, soll Liga.net zufolge Selenskyj dazu aufgefordert haben, die ehemaligen mutmaßlichen Schützen nicht freizulassen, ehe das Gerichtsverfahren gegen sie beendet ist. Die Staatsanwälte, die am Prozess gegen sie beteiligt waren, sind auf Anweisung der Generalstaatsanwaltschaft ausgetauscht worden. Die Organisation warnte in einem Aufruf auf Facebook vor möglichen Protesten gegen die Rückgabe der mutmaßlichen Maidan-Schützen. In den vergangenen Monaten hatte es bereits friedliche Proteste gegen die Ostukrainepolitik Selenskyjs gegeben. Die Demonstrierenden warfen ihm nach der Ankündigung, den ostukrainischen Gebieten mehr Autonomierechte zuzusprechen, einen viel zu nachgiebigen Kurs gegen die Separatisten vor.

Weiterhin sollen auf der Liste der für den Austausch vorgesehenen Gefangenen drei Organisatoren eines Terroranschlags in der ostukrainischen, nicht von den Separatisten kontrollierten Stadt Charkiw im Jahr 2015 stehen, die von einem Gericht zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden sind. Wenige Tage zuvor soll Russland gefordert haben, sie freizulassen.



Deeskalationsversuche zwischen Ukraine und Russland

Der Gefangenenaustausch war Anfang des Monats bei einem Gipfeltreffen in Paris vorbereitet worden. Dabei trafen der russische Präsident Wladimir Putin und Selenskyj erstmals persönlich zusammen. In vier Monaten soll ein weiteres Gipfeltreffen im sogenannten Normandie-Format, also unter Beteiligung Deutschlands und Frankreichs in einer Vermittlerrolle stattfinden. Auf dem Treffen im Dezember ist eine Waffenruhe bis Jahresende vereinbart worden.



Einen ersten großen Gefangenenaustausch im seit 2014 währenden Ukraine-Konflikt hatte es Anfang September gegeben, allerdings nicht mit den Separatisten sondern mit Russland: Jeweils 35 russische und ukrainische Gefangene sind damals ausgetauscht worden, darunter der ukrainische Filmregisseur Oleh Senzow, der 2015 in Russland zu 20 Jahren Lagerhaft verurteilt wurde. Grund waren Terrorismusvorwürfe aufgrund von durch Senzow organisierte Protestkundgebungen gegen die russische Herrschaft über die Krim.

Neben dem Austausch von Gefangenen hatte es zuletzt weitere Zeichen für eine Entspannung zwischen den Konfliktparteien gegeben. So gab Russland im November der Ukraine drei Marineschiffe zurück, welche die russische Küstenwache ein Jahr zuvor in der Straße von Kertsch nahe der Krim beschlagnahmt hatte. Weiterhin stimmte kurz vor Weihnachten der russische Gaskonzern Gazprom einer Zahlung in Höhe von 2,9 Milliarden Dollar (2,6 Milliarden Euro) an das ukrainische Gasunternehmen Naftogaz zu und hat damit einen Streit um den Transit russischen Gases nach Europa durch die Ukraine beigelegt.



Bürgerkrieg im Osten der Ukraine läuft seit sechs Jahren

Der Konflikt zwischen ukrainischen Truppen und prorussischen Separatisten im Osten des Landes läuft bereits seit 2014 und hat bis heute 13.000 Todesopfer gefordert. Nach dem als "Euromaidan" bekannt gewordenen Aufstand gegen den prorussisch eingestellten und der massiven Korruption beschuldigten damaligen Präsidenten Janukowitsch rebellierten zahlreiche Gruppen im Osten des Landes gegen die Übergangsregierung in Kiew. Sie forderten Autonomie und eine grundsätzlich engere Anbindung an Russland.

Die Kiewer Ablehnung gegen diese Forderungen führte zu einem bewaffneten Aufstand, den sowohl die Übergangsregierung als auch der später gewählter Präsident Petro Poroschenko, Selenskyjs Vorgänger, militärisch zurückzuschlagen versuchten. Im Osten der Ukraine leben viele ethnische Russen. Zudem sprechen dort mehr Menschen Russisch als die ukrainische Amtssprache, wie auch auf der im Süden gelegenen Halbinsel Krim, die nach einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung und einem international nicht anerkannten Referendum, das unter Präsenz russischer Militärs ohne Hoheitskennzeichen stattgefunden hat, von Russland annektiert worden ist.



Die Regierung in Kiew und westliche Länder werfen Russland seit 2014 vor, die Separatisten finanziell und durch Waffenlieferungen zu unterstützen. Hinweise darauf bieten unter anderem Sattelitenbilder, etwa von russischen Waffensystemen im Besitz der Separatisten und das im Juli 2014 über dem Gebiet abgeschossene Passagierflugzeug. Unabhängigen Untersuchungen zufolge soll es von einer Rakete aus russischer Produktion abgeschossen worden sein. Russland bestreitet die Vorwürfe.