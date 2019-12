Was für ein Desaster. Diese Klimakonferenz hätte in die Geschichte eingehen können als eine, die den Kampf gegen die Erderwärmung auf internationaler Ebene voranbringt – indem sie die letzten noch offenen Regeln zur Umsetzung des historischen Pariser Abkommens aus dem Jahr 2015 beschließt und so den Weg frei macht dafür, dass die Staaten der Welt im kommenden Jahr ehrgeizigere Klimaziele vorlegen können. Gemessen an den Forderungen von Klimaaktivisten und den Warnungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wäre es immer noch viel zu wenig gewesen. Aber innerhalb der Arbeitsweise der Vereinten Nationen hätte es einen Fortschritt bedeutet. Nun wurde nicht einmal das erreicht.



Im Abschlusstext verpflichten sich die Staaten, die Lücke zwischen ihren bisherigen freiwilligen Klimazielen und dem, was nötig wäre, um die Erderwärmung gemäß dem Paris-Abkommen auf unter zwei Grad zu begrenzen, zu "prüfen". Eine (Selbst-)Verpflichtung zu mehr Klimaschutz fehlt. Und die besonders schwierige Debatte um den internationalen Handel mit Verschmutzungsrechten wurde erneut verschoben. Das ist zwar immer noch besser als ein schlechter Kompromiss mit Schlupflöchern, aber es bedeutet eben auch: Man kommt hier seit Jahren nicht voran.



Wohl nie war die Kluft zwischen dem, was Klimaschützer wissenschaftlich fundiert fordern, und dem, was ein UN-Klimagipfel überhaupt zu leisten vermag, so groß. Zum Schluss ging es in Madrid nur noch um Schadensbegrenzung, ausgerechnet am Ende eines Jahres, in dem Millionen Menschen in aller Welt für mehr Klimaschutz demonstriert haben, in dem die Warnungen der Wissenschaft vor den Folgen der Klimakrise lauter geworden sind, und in dem klar geworden ist, wie sehr die Zeit drängt.

Schwere Zeiten für internationale Kooperation

© Studio Line Alexandra Endres Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Aber Klimakonferenzen müssen ihre Abschlusserklärungen einstimmig beschließen. Und mit der Einigkeit ist das so eine Sache in Zeiten, in denen die Regierungen mächtiger Industrie- und Schwellenländer den Klimawandel leugnen, althergebrachte Wirtschaftsinteressen über den Schutz von Gemeinschaftsgütern stellen, und zu Kompromissen nicht bereit sind. Vor allem Brasilien, die USA und Australien bremsten in Madrid bis zum Sonntagmorgen. Staaten wie Saudi-Arabien oder Russland, deren Wirtschaft an Erdöl und Erdgas hängt, hatten vermutlich nichts dagegen.



Dann erzielten die Teilnehmer doch noch einen Formelkompromiss, weil dieses Treffen ja irgendwann zu Ende gehen musste. Länger dauerte aber bislang keine Klimakonferenz, abgesehen von dem Gipfel des Jahres 2000 in Den Haag, der sich komplett vertagte und erst ein halbes Jahr später in Bonn zu einer Einigung fand. Damals fuhren Klimaschützer weinend nach Hause. In Madrid reagierten sie mit Wut – zu Recht.