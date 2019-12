Die kleinen Inselstaaten haben sich verärgert über den Verhandlungsstand bei der UN-Klimakonferenz geäußert. Der Gipfel zeige "sehr wenig Ehrgeiz" sagte Carlos Fuller aus Belize, der für die Gruppe der Inselstaaten verhandelt. Für die vom steigenden Meeresspiegel und von Stürmen bedrohten Inseln sei klar, dass dieser Gipfel ein Jahrzehnt der Ambition beim Klimaschutz einläuten müsse.

"Wir sind entsetzt über den Stand der Verhandlungen", sagte Fuller. "Wir werden gerade in die Ecke gedrängt." Die Gruppe fürchte, Kompromisse machen zu müssen, die das Klimaabkommen von Paris untergraben würden. Es gehe um das Schicksal der Inseln.

Das mitunter wichtigste Thema der diesjährigen Verhandlungen ist, wie Staaten mit eingesparten Treibhausgasen untereinander handeln können – wer seine Ziele übererfüllt, soll beispielsweise Zertifikate an andere Länder verkaufen können. Die genauen Regeln sind aber auch am Tag vor dem geplanten Abschluss noch unklar. Grundsätzlich besteht die EU darauf, dass keine CO2-Einsparung doppelt gerechnet werden darf.



Die schwierigste Frage ist nach Auskunft von Teilnehmern derzeit der Umgang mit den CO2-Zertifikaten, die Staaten unter dem früheren Klimaschutzabkommen, dem Kyoto-Protokoll, erworben hatten. Es war vor mehr als 20 Jahren geschlossen worden und läuft kommendes Jahr aus. Wenn diese Zertifikate bei der Beurteilung der nationalen Klimaschutzbeiträge anerkannt werden, würde dies das Pariser Abkommen aus Sicht von Bundesregierung und Umweltverbänden unterlaufen.

Weitere Streitpunkte sind die Klimafinanzierung und hier insbesondere der Umgang mit bereits eintretenden klimabedingten Schäden und Verlusten. Die Forderung der am wenigsten entwickelten Länder, einen eigenen Fonds für diese immensen Schäden einzurichten, sei in Madrid abgelehnt worden, sagte Ingrid-Gabriela Hoven, Ministerialdirektorin im Bundesentwicklungsministerium. Diese Forderung an die Industriestaaten sei "im Moment nicht realisierbar". Stattdessen werde nun darüber verhandelt, wie der bereits bestehende Grüne Klimafonds für Projekte zur Bewältigung klimabedingter Schäden geöffnet werden könne. Die Europäische Union setze sich für eine solche Öffnung ein.



Ein Vertreter der Regierung der Karibikinsel Grenada beklagte, die Verhandler würden das große Ganze aus dem Blick verlieren, "als gäbe es keinen Klimanotstand". Was getan werden müsse, sage die Wissenschaft klar. "Diese Tatenlosigkeit kostet das Leben unseres Volkes." Ein Regierungsvertreter Belizes sagte, Anpassung an den Klimawandel und die Minderung von Treibhausgasen seien sehr wichtig, aber sie würden den Schäden, die Stürme und andere Extremwetter schon anrichteten, nicht gerecht. Eine Finanzierung von Schäden und Verlusten sei für die Inseln existenziell.

Eigentlich wollen die Vertreter von knapp 200 Staaten am Freitagabend um 18 Uhr fertig werden. Es seien aber bereits Deadlines nach hinten verschoben worden, sagte Karsten Sach von der deutschen Delegation. Er tippe auf "irgendwann in der Nacht von Freitag auf Samstag" – aber sicher sei das nicht.