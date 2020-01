Am meisten fürchtet Abouzar Soltani die Fragen seines Sohnes.

"Vater, warum sind wir hier?"

"Vater, was haben wir falsch gemacht, dass man uns so behandelt?"

"Vater, wann können wir endlich gehen?"

Am Anfang, sagt Soltani, habe er ihm noch geantwortet: "Alles wird gut."

Inzwischen bringe er das nicht mehr übers Herz.

Er könne seinen Sohn nicht anlügen.

Abouzar Soltani wirkt müde. Belegt klingt seine Stimme übers Telefon, monoton. Videoaufnahmen, die es von ihm gibt, zeigen einen 37-jährigen Mann; die langen, schwarzen Haare zum Zopf gebunden, ein Bart umrahmt Mund und Kinn. Seit mehr als einem Jahr sitzen er und sein Sohn Armin, 10, in einer ungarischen Transitzone fest. Sie dürfen nicht Richtung Westeuropa weiter, das Lager nicht verlassen. Offiziell gibt es für sie nur einen Weg: den zurück nach Serbien.

Sascha Lübbe Freier Journalist zur Autorenseite

Die beiden Transitzonen, geschlossene Lager an der ungarisch-serbischen Grenze, sind inzwischen die einzigen Orte in Ungarn, an denen Flüchtlinge und Migranten Asyl beantragen können. Sie stehen seit Langem in der Kritik: Hilfsorganisationen sprechen von gefängnisähnlichen Zuständen, wiederholt wurde Insassen das Essen verweigert. Die EU hat daraufhin ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet und ein Rechtsstaatverfahren auf den Weg gebracht. Die Asylpolitik Ungarns, so der Vorwurf verschiedenster Organisationen, verstoße gegen Menschenrechte und das Völkerrecht.

Zwei Transitzonen gibt es in Ungarn, in den Gemeinden Röszke und Tompa. Zur genauen Zahl der Insassen macht die ungarische Regierung keine Angaben. Schätzungen gehen von insgesamt 300 Menschen in beiden Lagern aus, zwei Drittel davon seien Kinder.

Das Innere der Zentren, das, was dort tagtäglich geschieht, ist dabei den wenigsten Menschen bekannt. Journalisten ist der Zutritt untersagt, ebenso den meisten Hilfsorganisationen. Viele Insassen fürchten Konsequenzen, wenn sie sich beispielsweise über die sozialen Medien zu den Zuständen äußern.

Wohncontainer und Wächter

Der Kontakt zu Abouzar Soltani kam über das Hungarian Helsinki Committee (HHC) zustande, eine ungarische NGO, die den Menschen im Lager kostenlose juristische Unterstützung anbietet; auch Soltanis Anwältin arbeitet für das HHC. Nach Angaben der NGO ist er der erste Insasse, der aus einer Transitzone heraus offen mit Medienvertretern über die Situation in den Zonen sprechen kann. Seine Geschichte ist kein Einzelfall, sondern steht exemplarisch für die Zustände in den Lagern und für das Funktionieren des ungarischen Asylsystems.

Röszke, eine kleine Gemeinde 170 Kilometer südlich von Budapest. Die Transitzone dort liegt außerhalb des Dorfkerns; auf Googlemaps ist sie ein schmaler blauer Streifen inmitten von Feldern und Wald.

Soltani sitzt, während er telefoniert, im Innenhof des Lagers, dem einzigen Ort unter freiem Himmel. Rechteckig ist er angelegt: an drei Seiten Wohncontainer, an der vierten das gesicherte Eingangstor.

"Der Ausblick", sagt Soltani, "ist jeden Tag gleich." Keine Autos oder Passanten. Nur die Wohncontainer, die Wächter, eine Rutsche für die Kinder; das gesamte Areal umzäunt von Stacheldraht. Hinter einem der Container ragen Bäume auf. "Dort beginnt Serbien", sagt Soltani. "Wir leben hier im absoluten Niemandsland."